Открытие Брокер: Рубль встречает новую неделю попытками укрепления

К 15:15 (мск) индекс ММВБ прибавил 0,02% до 2128,71 пт., а РТС — 0,21% до 1154,73 пт. К середине дня индекс ММВБ торговался в минусе на пониженных объёмах. В понедельник в США выходной в связи с Днём Президентов, а в России выходной выпадает на 23 февраля. Поэтому можно предположить снижение активности в течение всей недели. Из событий выходных можно отметить улучшение прогноза по суверенному рейтингу РФ Агентством Moody’s с «негативного» на «стабильный». Однако данное обстоятельство не оказывает серьёзного влияния на настроения участников торгов. В остальном, событийный ряд понедельника весьма скудный. В лидеры сессии вырвались бумаги: «Система» (+2,09%), привилегированные «Башнефть» (+1,67%), обыкновенные «Башнефть» (+1,28%), «ФосАгро» (+1,18%), «Аптеки 36,6» (+0,89%).

На противоположном полюсе расположились: «Мостотрест» (-4,09%), «Кузбасская топливная компания» (-3,9%), «РусАл» РДР (-2,8%), привилегированные «Мечел» (-2,55%), «НЛМК» (-2,18%), «Соллерс» (-2,12%). В целом, экспортёры смотрелись слабее на фоне укрепления рубля.

Исключением были бумаги «Газпрома» (+0,85%) в надежде на естественный рост прибыли в связи с увеличением поставок в страны дальнего зарубежья.

Рубль встретил новую неделю попытками укрепления. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3265 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 10,43%, недельная и месячная — сохранились на уровнях 10,46% и 10,49% соответственно. Пик налоговых платежей придётся на 27-28 февраля. Соответственно, выходные в РФ сокращают период конвертации валютных средств, что обеспечит рублю поддержку на текущей неделе. К тому же, эффект от вербальных интервенций представителей правительства постепенно иссякнет, если не будет новых заявлений. В остальном, рубль остаётся одной из главных целей “Carry trade”. Нефть вновь торгуется около отметки $56 за баррель Brent. К слову говоря, в течение трёх месяцев котировки изменяются в узком коридоре, что также обеспечивает стабильностью российскую валюту. Соответственно, без существенных негативных подвижек в нефти сложно ожидать естественного ослабления рубля. К 15:16 (мск) пара USD/RUB снижалась на 0,57% до 58,082, EUR/RUB — на 0,33% до 61,717 пт.

Европейские рынки торговались в плюсе в начале дня, но затем растеряли свой настрой. Основной позитив наблюдался в банковском и телекоммуникационном секторах: Barclays PLC (+0,57%), Deutsche Bank AG (+0,39%), Vodafone (+0,4%), Deutsche Telecom (+2,83%). Стоит отметить, что акции французских и итальянских банков были не столь оптимистичны. Бумаги Unilever провалились на 8% на фоне информации в СМИ, что Kraft Heinz отказалась от планов поглощения англо-голландской компании за $143 млрд. Из статистики можно отметить цены производителей Германии, которые намекают, что зимнее ускорение инфляции в еврозоне может быть далеко не временным явлением. Рост за январь составил 0,7% при ожиданиях 0,3%, а в годовом выражении индекс цен производителей взлетел на 2,4% при ожиданиях 2,0%. К 15:15 (мск) DAX составил 11813,83 (+0,48%), CAC40 — 4864,82 (-0,06%), FTSE 100 — 7294,28 (-0,08%).

Нефть немного дорожала в понедельник, хотя американская статистика по буровым говорит о возможном дальнейшем росте производства в США. Впрочем, если рассматривать темпы повышения активности буровых работ, то в последние 3 недели они замедлились. И это уже может быть сигналом к тому, что текущие цены на мировом рынке не устраивают большинство сланцевых компаний, хотя отдельные проекты вышли на позитивный финансовый поток. И, кстати, в аналитике Goldman Sachs прогнозируется, что в среднем добыча в США увеличится в текущем году лишь на 130 тыс. бар. по сравнению с показателем 2016 года. Саудовский экспорт нефти в декабре снизился до 8,14 млн бар. в сутки с 8,258 млн бар. в ноябре. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $56,22 (+0,73%), WTI — $54,07 (+0,54%), золото торговалось на уровне $1236,8 (-0,19%), медь — $5999,9 (+0,54%), никель — $11090 (+0,36%), палладий — $778,7 (-0,06%).

Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,1% до 100,80. CAD слабел на 0,1%, а AUD и NZD укреплялись в пределах 0,1% против доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,062 (+0,13%), GBP/USD — $1,247 (+0,5%), USD/JPY — 113,12 (+0,27%).

Из вечерней статистики интерес представляют лишь данные из РФ. Промышленное производство в январе показало рост на 2,3% в годовом выражении при ожиданиях 2,9%. Далее в 16:00 выйдут данные по розничным продажам (ожидается -5,2%) и безработице (ожидается 5,4%). В 18:00 выйдет индекс доверия европейских потребителей. В остальном, активность на вечернем отрезке торгов будет низкой, а изменения индекса ММВБ будут незначительными.

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