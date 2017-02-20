ГК Forex Club: С рублем надо быть осторожнее

Рубль пока не готов вернуться ниже 58,00. Даже несмотря на то, что нефть сорта Brent смогла закрепиться выше 56,00 долл./барр. и коснуться недельного максимума 56,65.

Все это время силе рубля были виноваты не только спекулянты, которые скупали валюту на разнице процентных ставок ЦБ в рамках стратегии "кэрри-трейд". Поддержку оказывали и надежды на потепление отношений с Западом после победы Трампа. А общее восстановление экономики России, хотя и медленными темпами, создавало благоприятную среду для возвращения интереса к рублю как инвестиции.

Но все может измениться в ближайшее время. Меня очень тревожит развитие ситуации на геополитической арене. Сначала Трамп высказывается по Крыму более резко, чем многие от него ожидали. Затем американский сенатор Крис Мерфи заявляет о вероятности введения новых санкций в отношении России. И тут же Кремль признает паспорта ДНР и ЛНР, что явно не способствует налаживанию отношений с Западом. Не исключено, что скоро мы увидим новую волну напряжения.

А тем временем восстановление экономического роста лишь иллюзия – со дна расти легче. Население беднеет, демонстрируя падение реальных располагаемых доходов на протяжении последних двух лет. И это даже при росте реальной заработной платы. В таких условиях индексация зарплаты бюджетникам была бы как нельзя кстати. Однако при растущем рубле и при неизменной цене нефти поступления в бюджет будут падать. И это значит, что рост российской валюты сейчас вообще некстати. Таким образом, мы не исключаем, что в ближайшее время USD/RUB сделает попытки уйти выше 59,00.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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