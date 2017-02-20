ИнстаФорекс: Российским индексам не хватает уверенности

Стартовав в зоне роста, российские индексы не смогли удержаться на положительной территории и снова перешли к продажам, несмотря на попытки роста нефти. Баррель Brent повышается в пределах 0,8%, отстаивая позиции над уровнем 56. К 14.45 мск. ММВБ теряет 0,27%, до 2122. РТС торгуется практически без изменений, лишь немногим ниже цены открытия, на 1150. Рубль после трех дней падения взял передышку, укрепляясь на 0,6% и 0,36% к доллару и евро соответственно.

Несмотря на локальное восстановление валюты, в финансовом секторе преобладают продажи. Акции «Сбербанка» и «МосБиржи» теряют в цене 0,4% и 1,5% соответственно. Тем временем бумаги «Алросы» после утренних распродаж перешли к восстановлению и повышаются на 0,2%, довольно оперативно отыграв известия о том, что президента компании Андрея Жаркова может сменить Сергей Иванов-младший, бывший глава СОГАЗа и сын бывшего главы администрации президента РФ.

Сегодня стало известно, что президент России Путин распорядился внести в капитал «Транснефти» акции компаний, владеющих долями в Каспийском трубопроводном консорциуме. В указе говорится, что правительство должно выполнить поручение президента в 6-месячный срок. После размещения обыкновенных акций может быть проведен дополнительный выпуск привилегированных акций «Транснефти» при сохранении госдоли не менее 75% плюс одна акция. Префы «Транснефти» не демонстрируют реакции на эти известия, торгуясь в символическом «плюсе».

Российским индексам не хватает уверенности и поддержки со стороны нефтяного сегмента, чтобы удержаться на плаву. Определенное давление на бенчмарки оказало ослабление европейских индексов, где присутствуют опасения, связанные с Грецией. Кроме того, импульс роста котировок Brentпока не внушает доверия, поскольку носит ограниченный и хрупкий характер. На этом фоне ММВБ и РТС, вероятно, продолжат консолидироваться с нисходящим уклоном и не разовьют «медвежий» импульс, если нефть удержится над уровнем 56.

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