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mfd.ruАналитикаКомментарии20 февраля 2017 г.Аналитика онлайн: Тренд по рублю сменился?
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15:33

Аналитика онлайн: Тренд по рублю сменился?

Рубль вышел из зоны аномального укрепления. Агентство Moody's улучшило прогноз по рейтингу Российской Федерации. Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал о стагнации в экономике.

Под занавес прошедшей недели курс доллара резко вырос против российской валюты. Произошло это на фоне обеспокоенности, которую выразили в правительстве по поводу чрезмерного укрепления рубля. Теперь курс национальной валюты выглядит достаточно сбалансированным при текущих ценах на нефть. В понедельник утром некоторую поддержку рублю оказывает то, что рейтинговое агенство Moody's пересмотрело прогноз по российской экономике с негативного до стабильного. Однако, при этом, рейтинг России по-прежнему находится на «мусорном» уровне. В то же время, Герман Греф в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности охарактеризовал состояние российской экономики как "стагнация". Глава "Сбербанка" подчеркнул, что мы вышли из жесткого кризиса, который видели в 2015 году и в начале 2016 года. При этом назвать полноценным экономическим ростом то положение вещей, которое мы видим сейчас в экономике, Герман Оскарович не решился, назвав ситуацию в экономике стагнацией.

На этом фоне в понедельник курс доллара на Московской бирже находится на отметке 58 рублей 05 копеек, евро торгуется в районе отметки 61 рубль 65 копеек, индекс ММВБ держится в районе 2120 пунктов, а котировки нефти марки Brent выросли до 56 долларов за баррель.

В своих предыдущих аналитических прогнозах мы говорили о том, что у доллар/рубля есть все шансы вырасти в район 58 – 60 рублей за доллар. Именно так и случилось. Напомним, что мы рекомендовали открывать сделки на покупку данной валютной пары в районе 57 рублей 60 копеек, а также в районе отметки 56 рублей 40 копеек. Первый уровень (57,60) себя не оправдал. А вот те трейдеры, которые воспользовались нашими рекомендациями и покупали чуть выше 57 рублей 60 копеек, сейчас удерживают очень неплохую прибыль, с чем мы их и поздравляем. При этом следует отметить, что о полноценной смене тренда в доллар/рубле пока еще говорить несколько преждевременно. Сейчас валютной паре необходимо закрепиться в диапазоне от 58 до 60 рублей за доллар. И если это закрепление произойдет, то нас на протяжении какого-то времени ждет торговля в данном коридоре. Без поддержки внешних факторов в виде роста или падения цен на нефть выход из данного коридора не представляется возможным.

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