ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,2-0,3%

Американские индексы в пятницу закрылись в плюсе на фоне ожиданий, что приход к власти Д.Трампа ознаменует смягчение регулирования для бизнеса и снижение налогов. S&P500 вырос на 0,17%, DowJones– на 0,02%, высокотехнологичный индекс NASDAQ– на 0,41%. Сегодня американские индексы продолжают рост. S&P500 прибавил 0,24%, DowJonesприбавил 0,21%, NASDAQснизился на 0,23%

Нефтяные котировки в пятницу выросли, основные факторы, тянущие рынокв противоположные стороны сохраняются: наращивание нефтедобычи в США против ее сокращения странами ОПЕК. Brentподорожала на 0,29% до $55.81, а WTI– на 0,07% до $53.4. Сегодня нефтяные котировки продолжают расти.

Brent повысилась на 0,34%, до $56.3 за баррель, а WTI– на 0,30%, до $53.56. Цены на базовые металлы сегдоня растут. Алюминий поднялся на 0,43%, медь – на 0,91%, никель – на 0,23%. Большинство азиатских индексов растут вслед за американским рынком. Nikkei225 вырос на 0,1%, KOSPIтакже прибавил 0,01%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,2% на фоне падения ряда ритейлеров.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В Еврозоне опубликуют индекс потребительского доверия. В Германии обнародуют индекс цен производителей за январь. В Японии обнародуют данные о внешней торговля за январь. В России сегодня Роснефть опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2016 год. Европлан проведет внеочередное общее собрание акционеров, на котором рассмотрит вопрос о реорганизации компании в форме выделения из нее АО «Лизинговая компания «Европлан».

Мы ждем позитивного открытия российского рынка с ростом на 0,2-0,3% на фоне роста цен на сырьевых рынках

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