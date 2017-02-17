ИнстаФорекс: Доллар может устремиться в район 59 руб.

В пятницу российская валюта продолжила отступление, отметив третий день падения кряду. Давление на рубль усилили вербальные интервенции властей, а также укрепление доллара на международном рынке форекс. Продажи на рынке нефти также внести свою лепту в развитие коррекции. По итогам сессии доллар и евро прибавили 1,42% и 0,87%, финишировав на 58,41 руб. и 61,97 руб. соответственно.

После встречи с президентом России Владимиром Путиным министр экономического развития Максим Орешкин заявил о готовности правительства принять меры против укрепления рубля. Этого оказалось достаточно, чтобы подтолкнуть нашу валюту к дальнейшему откату от полуторагодовых максимумов. Агрессии продажам придала также перекупленность рубля, который в начале недели упорно покорял новые вершины, чем и вызвал словесные интервенции властей. Немаловажную роль сыграло и возобновление покупок доллара на международных площадках. Инвесторы снова поверили в скорое повышение ставки, которое, по сути, оправдывают экономические показатели из США. И если в ближайшие недели ФРС продолжит готовить рынки к ужесточению политики, а Трамп обнародует план налоговой реформы, позиции USD будут укрепляться и далее, что станет среднесрочным негативным фактором для российской валюты.

В этих условиях прослеживается более тесная зависимость рубля от динамики доллара, нежели от настроений на рынке нефти. Brent завершила торги пятницы без изменений, под отметкой 56 долл./барр. Сегодня не исключен новый виток продаж актива на известиях из Ирана, который планирует нарастить добычу до 4 млн барр. уже к середине апреля. Этот фактор может надавить на котировки уже в начале торгов, что усилит давление на рубль. На пробое сопротивления в районе 58,40 руб., доллар/рубль нацелится на уровень 59 руб. Однако уверенный пробой этой отметки будет совершить не так просто.

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