ИК Финам: В первой половине дня ожидается боковик по ММВБ и заметное ослабление рубля

В понедельник утром, незадолго до старта торгов на российской площадке, для отечественного рынка сложился в целом положительный внешний фон. Азия торгуется в зеленой зоне: китайский индикатор CSI300 прибавляет на 1,2%, а японский Nikkei 225 в плюсе на 0,17%. Сальдо торгового баланса в Японии за январь составило на -1086,9 млрд йен, когда ожидалось -636,8 млрд. Американский рынок закрыт в виду общенационального праздника Presidents' Day. Среди ключевых релизов статистики на внешних рынках, запланированных на сегодня, стоит отметить данные по индексу цен производителей в Германии за январь в 10.00 мск. (ожидается +2% г/г) и индексу потребительного доверия по еврозоне за февраль в 18.00 мск. (ожидается -4,9 пунктов).

Котировки фьючерсов на нефть основных сортов остаются в привычном для себя боковике, прибавляя к текущему моменту в пределах 0,1%. Баррель Brent стоит $55,85, а WTI $53,82. В пятницу вечером вышла свежая порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности. В США число буровых на нефть за неделю выросло на 6 шт., а в Канаде сократилось на 13 шт.

Несмотря на позитивный внешний фон, сегодня на российский фондовый рынок будет оказывать влияние крайне противоречивый новостной поток. Так, с одной стороны, в субботу рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз суверенного рейтинга РФ до стабильного. Таким образом, все агентства «тройки» подтверждают, как минимум, стабилизацию российской экономики. С другой стороны, давление на фондовый рынок и рублевые активы в целом может оказать рост геополитических рисков. Так, Президент России подписал указ о признании перечня документов, выданных ДНР и ЛНР. С высокой вероятностью эти действия могут привести к усилению санкционного давления со стороны стран Запада. По совокупности факторов в первой половине дня ожидается широкий боковик по ММВБ вблизи уровней закрытия пятницы. По итогам вечерней сессии фьючерс на индекс ММВБ прибавил 0,47%. Между тем, на валютном рынке ожидается заметное ослабление рубля. Во-первых, как более ликвидный инструмент, нацвалюта примет на себя основное давление, связанное с геополитикой. Во-вторых, несмотря на высокие процентные ставки ЦБ РФ вкупе с боковиком по нефти из-за ОПЕК+, давление на рубль продолжат оказывать словесные интервенции властей. Ожидается ослабление рубля к доллару в пределах 0,5%. В пятницу средства банков на корсчетах достигли максимумов с начала месяца и составили 1,71 трлн руб. Обороты на спотовом рынке TOM примерно на треть превысили среднемесячный уровень и составили 264 млрд руб. Фьючерс на пару доллар/рубль за пятничную вечернюю сессию прибавил 0,25%.

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