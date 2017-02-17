Открытие Брокер: Политика ЦБ РФ остаётся избыточно жёсткой

По итогам предыдущей торговой недели индекс ММВБ снизился с 2162,19 до 2128,21 пт., а РТС — с 1164,21 до 1152,21 пт. Пара EUR/USD упала с $1,0628 до $1,0613, USD/RUB — подросла с 58,24 до 58,417, EUR/RUB — с 61,95 до 61,975. Нефть Brent упала за неделю с $56,70 до $55,81 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос с 2316,10 до 2351,16.

Постепенно затухает период корпоративной отчётности, и рынки вновь вернутся к оценке макроэкономической статистики для построения прогнозов действий центральных банков. ФРС взяла паузу на январском заседании, но впереди мартовская встреча, на которой повышение ставки может состояться. Впрочем, однозначно об этом можно будет говорить лишь после поступления данных по инфляции и рынку труда за февраль. Однако и последняя неделя месяца также предоставит пищу для размышлений.

Япония начнёт торговую пятидневку с публикации данных по торговому балансу. Германия в этот день опубликует цены производителей. В еврозоне выйдет индекс потребительского доверия. В России опубликуют данные по розничным продажам, безработице и доходам населения.

Во вторник будут опубликованы предварительные индексы деловой активности от Японии до США, и на этом календарь важных событий исчерпывается. Впрочем, в России пройдёт совет директоров «Русгидро», где может быть принято решение по дивидендным выплатам за 2016 год.

В середине недели в Германии выйдут экономические индексы IFO. Великобритания поделится пересмотренной оценкой ВВП за IV квартал 2016 года. В еврозоне уточнят данные по инфляции. Американский календарь предложит данные по продаже домов на вторичном рынке. В среду будет опубликован отчёт API по запасам, а публикация отчёта Минэнерго будет перенесена на четверг, так как в понедельник США отмечают День президентов. Поздно вечером также выйдет протокол заседания ФРС. В России опубликуют недельную статистику по инфляции, а ещё состоится публикация неаудированной отчётности Mail.ru Group, а также отчёта «НОВАТЭК» по МСФО.

В четверг стоит обратить внимание на индекс опережающих экономических индикаторов Японии. Затем наступит время германской отчётности по экспорту и импорту, а также очередной оценки ВВП за IV квартал 2016 года. В США выйдут традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице.

В последний торговый день недели публикация важных данных начнется с индекса потребительского доверия во Франции. Италия опубликует пакет информации о промышленности. В Канаде опубликуют статистику по инфляции. И наконец, в США подведут итог по индексу потребительской уверенности Университета Мичигана, а также опубликуют статистику продажи нового жилья. Завершит неделю отчёт Baker Hughes по активным буровым. В первые недели года наблюдался весьма существенный прирост производственной активности сланцевых компаний, который постепенно преобразовался в повышение добычи нефти в США. Соответственно, продолжение тенденции, как минимум, не позволит нефти расти.

Новую неделю азиатские инвесторы встретили низкой активностью, так как в США понедельник будет выходным. В Японии опубликовали данные по торговому балансу. Положительное сальдо с учётом сезонности сократилось в январе до 0,16 трлн йен при ожиданиях 0,28 и 0,33 трлн в декабре, без учёта сезонности сальдо оказалось отрицательным на уровне -1086,9 млрд йен. Экспорт вырос лишь на 1,3% при ожиданиях 4,7%, а импорт поднялся на 8,5% при ожиданиях 4,7%. Китайский рынок встретил день активным ростом, хотя сектор нефтяников показывал негативную динамику. К 8:40 (мск) Shanghai Composite составил 3225,84 (+0,74%), Nikkei 225 — 19268,06 (+0,17%).

Нефть завершила прошлую неделю потерями. По данным Baker Hughes, американские нефтяники увеличили число активных нефтяных буровых ещё на 6 штук до 597 единиц. Таким образом, рост наблюдается уже пять недель подряд. Кроме того, запасы в США достигли исторического максимума как по сырой нефти, так и по бензину. Единственно, от обвального падения котировки защищает тот факт, что уровень выполнения обязательств по сокращению добычи в OPEC оценивается в 90%. Между тем, на минувших выходных Иран объявил об обнаружении месторождения на 2 млрд бар., а Ирак повысил оценку своих нефтяных резервов до 153 млрд бар. Золото начало неделю со снижения. За прошедшую пятидневку резервы SPDR Gold Trust увеличились с 836,73 до 841,17 тонн. На текущей неделе состоится, как минимум, 5 выступлений глав Федеральных резервных банков США, в которых преимущество может быть на стороне «ястребов». С другой стороны, нельзя забывать о том, что на прошедшей неделе поступили данные, которые показали существенное ускорение темпов инфляции в Китае и США. К 9:00 (мск) контракт нефти Brent составил $55,97 (+0,29%), WTI — $53,91 (+0,24%), золото торговалось на уровне $1235,1 (-0,32%), медь — $6010,92 (+0,72%), никель — $11065 (+0,14%), палладий — $776,2 (-0,39%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 100,92. К 9:00 (мск) пара EUR/USD составила $1,061 (+0,03%), GBP/USD — $1,242 (+0,14%), USD/JPY — 113,1 (+0,26%).

Российский рынок завершил прошлую неделю с потерями на фоне ухудшения ожиданий по российско-американским отношениям. Сигналы из администрации Д. Трампа говорят о том, что никаких быстрых решений не будет. Соответственно, это стало поводом для того, чтобы нерезиденты начали фиксировать прибыль по наиболее ликвидным бумагам. С технической стороны, закрытие индекса ММВБ ниже 2140 пунктов как на дневном, так и на недельном графиках открывает путь к дальнейшему падению в зону 2030-2080. Рубль совершил рывок до отметки 56,55 за доллар, где натолкнулся на очередные вербальные интервенции со стороны российской власти. Слишком крепкий рубль ухудшает положение экспортёров и бюджета. Вопрос был вынесен на совещание с президентом РФ. Благодаря этому в течение пары дней пара USD/RUB отыграла почти 2 рубля от минимумов. С другой стороны, положение российской валюты пока не позволяет говорить о развороте среднесрочной тенденции. Инфляция замедляется, а политика ЦБ РФ остаётся избыточно жёсткой. Поэтому, если нефть не продолжит активно снижаться, то потери в рубле будут незначительными. Текущая неделя будет короткой, поскольку 23 февраля в России выходной, но уже 24 февраля торги будут возобновлены.

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