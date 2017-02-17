ГК Forex Club: Рубль будет падать

Фондовый рынок

Давно мы не затрагивали тему европейских индексов. Во многом рост немецкого DAX 30 (FDAX) был обусловлен общим оптимизмом, спровоцированным ожиданиями фискальных стимулов, анонсированных Дональдом Трампом. Немецкий бенчмарк уже дважды пытался пройти сопротивление на уровне 11800 – 11900, но пока этому барьеру удалось сдержать движение вверх. Тем не менее, текущее падение может быть весьма привлекательным для покупок.

Последние комментарии представителей Европейского Центробанка и протокол последнего заседания ЕЦБ дали понять, что регулятор не рассматривает возможность раннего сворачивания стимулирующей политики. Более того, они отметили, что экономика может столкнуться с трудностями в недалеком будущем. Таким образом они сохранили себе открытым путь для дополнительного смягчения.

Если еще и данные по деловой активности в промышленном сектор и сфере услуг Германии и еврозоны выйдут ниже прогнозов, это станет лишним подтверждением тому, что ЕЦБ может быть «мягок» в течение длительного времени. Вкупе с падающим евро это будет оказывать поддержку FDAX. Первичной целью роста станет отметка 11900,0, прорыв которой откроет путь к уровню 12060,0.

Товарно-сырьевой рынок

Нефть Brent неделю завершает падением. Рынок не находит достаточно оснований для того, чтобы протолкнуть котировки актива вверх. И даже тот факт, что в СМИ появились слухи о том, что ОПЕК готова продлить соглашение о сокращении добычи, а, возможно, даже сократить еще больше, не смог оказать существенного влияния.

Неудивительно, так как на текущем этапе есть достаточно оснований полагать, что достижение баланса спроса и предложения на мировом рынке может затянуться. Последние данные по коммерческим запасам нефти в США свидетельствуют о том, что они растут, равно как и запасы бензина. А это явный сигнал о том, что предложение в Штатах явно превышает спрос. И, вполне возможно, что подобная тенденция сохранится, учитывая, что в стране растет буровая активность.

Не стоит забывать и о том, что в отдельных странах, не участвующих в соглашении в формате ОПЕК+, добыча также растет.

Таким образом, пока нет достаточно оснований ждать, что Brent (BRN) изменит диапазон колебаний. Более того, если отчеты от API и EIA по-прежнему будут сигнализировать о росте запасов в США, давление будет усиливаться. А это приведет энергоноситель к нижней границе установившегося ранее диапазона 53,70 – 57,25.

Валютный рынок

Рубль на прошлой неделе снова обновил максимум к доллару. Котировки пары USD/RUB снижались до отметки 56,52. Но удержаться на достигнутом российская валюта не смогла и растеряла большую часть заработанного. Давление оказали, в том числе, комментарии главы Минэкономразвития о том, что укрепление рубля было временным.

На предстоящей неделе у рубля будет еще меньше поводов для укрепления. Во-первых, на рынке явно началась фиксация прибыли по коротким позициям по паре USD/RUB. Во-вторых, к завершению подходит налоговый период (следующая неделя короткая и большинство экспортеров уже запаслись рублями для платежей). В третьих, нефть остается в пределах ранее установившегося диапазона и имеет шансы на падение, если данные по коммерческим запасам в США и объемам добычи будут демонстрировать рост показателя. В четвертых, в последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что между РФ и США все не слишком гладко. Таким образом, пара USD/RUB может продемонстрировать рост в район уровня 58,60 с дальнейшей целью на отметке 59,20.

На минувшей неделе доллар преподнес всем сюрприз, не показав внушительного роста, несмотря на наличие, казалось бы, достаточных оснований для этого. Виной всему опасения, что дорогая национальная валюта нанесет существенный вред экономике США.

Предстоящая неделя не изобилует значимыми отчетами из США. Но, тем не менее, по отношению к иене доллар может укрепиться, особенно, если тон протокола последнего заседания ФРС США будет достаточно агрессивным. Рынок сразу же вспомнит, что данные по розничным продажам оказались выше прогнозов. Что инфляция на потребительском уровне растет быстрее, чем предполагалось. Что Йеллен считает глупым откладывать повышение ставки.

Кроме того, на следующей неделе уже истекают 2 недели с момента, как Трамп анонсировал «феноменальные» новости по налогообложению. Напомню, что президент обещал представить его в течение 2-3 недель. Так что, все может свершиться. И, если план будет таким, как надеется рынок, USD/JPY получит дополнительный стимул для роста. Таким образом, пара может вернуться к уровню 114,50 довольно быстро.

Ирина Рогова, аналитик

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