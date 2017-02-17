ИФК «Солид»: На словесные интервенции рубль отреагировал ослаблением

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55.8 за баррель на фоне увеличения хедж-фондами ставок на дальнейший рост нефтяных котировок. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2130-2135 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор в условиях благоприятного внешнего фона может попытаться частично отыграть понесенные на прошлой неделе потери.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.3% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение этого индикатора оказало повышение котировок производителя пищевых продуктов и бытовой химии Unilever(+13.4%), резко подскочивших после того, как производитель кетчупов Kraft Heinz предложил сделку по слиянию на сумму $143 млрд., которую Unilever отклонил. Сдержало повышение индекса FTSE 100 снижение курса акций нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-1.8%), BP (-0.5%) и банка Standard Chartered (-4.4%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в пятницу снизился на 0.65% при оборотах торгов почти на 10% выше среднемесячных. При этом понижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции банков BNP Paribas (-2.2%), Societe Generale (-2.6%), Credit Agricole (-2.7%). Немецкий индикатор DAX (+0.01%) практически не изменился на фоне падения котировок акций Deutsche Bank (-1,7%), Siemens (-0.9%) и Volkswagen (-2.3%), негативное влияние которых на индекс компенсировалось ростом акций Allianz (+2.8%), Bayer (+0.5%) и Henkel (+2.2%).

Фондовый рынок США в пятницу немного прибавил. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.02%, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказали акции Home Depot (+1%) и Boeing (+1.1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 0.41% на фоне роста котировок Kraft Heinz (+10.7%), T-Mobile (+5.5%), Skyworks Solution (+4.2%) и Dollar Tree (+2.6%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.17%) тоже продемонстрировал положительную динамику при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. Повышением в его отраслевом спектре выделился индекс телекоммуникационного сектора (+0.9%), а снижением - нефтегазового сектора (-0.5%).

Рынок акций РФ в пятницу снизился. Индекс ММВБ потерял 0.94% в основном из-за понижения в цене акций Магнита (-2.3%) и ЛУКОЙЛа (-1.0%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-2.03%) снизился более значительно на фоне ослабления позиций рубля к доллару США после словесных интервенций главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина. По словам министра, в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля, а затем его стабилизация, поскольку рубль сейчас поддерживают два фактора, которые играют ключевую роль - это притоки капитала, в том числе связанные с приватизационными сделками, а «вторая история – это сезонность». Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

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