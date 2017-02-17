УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В пятницу, 17 февраля, российский фондовый рынок снова погрузился в красную зону (-0,6% по индексу ММВБ и -1,7% по РТС), несмотря на уже более заметное, чем вчера, ослабление рубля (-0,9%, с 57,6 до 58,2 руб./$).

Давление на российские активы помимо вчерашних комментариев Трампа по поводу его отношения к России оказывают сегодняшняя коррекция на азиатских площадках и дешевеющая нефть (-0,7% по Brent спот). Последние комментарии Д.Трампа на тему «не слишком ли мягкой была реакция Б.Обамы на присоединение Россией Крыма», а также «в чем журналисты видят излишнюю симпатию Трампа к России» несколько умерили пыл «быков», которые были настроены на скорейшую отмену санкций в отношении РФ.

Разнонаправленные факторы удерживают котировки нефти Brent (спот) возле уровней в $55 за баррель. Напор «быков» поутих на отсутствии новых драйверов роста. Данные Минэнерго США отразили увеличение запасов, история с введением новых санкций против Ирана (после ракетных испытаний в конце января) стихла, а комментарии представителей ОПЕК о «возможном продлении сокращения добычи, если все участники соглашения будут и дальше продуктивно сотрудничать» остались без должного внимания.

Курс рубля оказался сегодня под давлением как дешевеющей нефти, так и комментариев главы Минэкономразвития РФ относительно того, что курс рубля укрепился столь заметно лишь за счет временных краткосрочных факторов (притоки капитала и сезонность). В моменте власти не планируют как-то вмешиваться в динамику, однако при сохранении тенденции к укреплению вмешательство может усилиться (в дополнение к текущим покупкам по $100 млн в день).

Среди аутсайдеров отечественного рынка сегодня акции нефтегазового сектора (Татнефть -3,3%, Роснефть -1,8%, Сургутнефтегаз -1,6%). Не такая радужная риторика Трампа в отношении России, как ожидалось, иссякшие драйверы роста сырьевого рынка, вероятно, могли вызвать незначительный отток средств из ETF, ориентированных на РФ, после длительного притока. Что, в свою очередь, сказалось на ухудшении динамики голубых фишек.

В лидерах рынка сегодня акции ритейлера O'Key (+2,7%), Газпром нефти (+2%), Аэрофлота (+1,6%).

Другая аналитика