Альпари: В Европе доллар частично отыграл потери у своих конкурентов

Во вторник доллар США отыгрывает потери при снижающейся доходности американских облигаций. Такие расхождения происходят на новостях, но быстро устраняются. В текущей ситуации доллар укрепляется по всему рынку, поэтому кросс евро/фунт своим ростом не смог поддержать покупателей в основной паре евро/доллар.

«Британец» рухнул на 90 пунктов, до 1,2388, после выхода отчета по розничным продажам в Великобритании. Розничные продажи в январе снизились на 0,3% м/м против ожидаемых 0,9% (предыдущее значение пересмотрено с -1,9% до -2,1%), а базовый показатель также уменьшился на 0,2%м/м против ожидаемых 0,7%м/м (предыдущее значение -2,0% до -2,2%). В годовом исчислении объем розничных продаж вырос на 1,5% против прогноза 3,4% и предыдущего значения 4,1% (пересмотрено с 4,3%).

На момент написания обзора доходность на 10-летние облигации снизилась на 1,32%, до 2,421% против сессионного минимума 2,4102%. Курс евро/доллар снизился 1,0637 и по последним котировкам торгуется по 1,0656. Цена восстанавливается под снижение доходности облигаций (US10Y). Даже фунт восстановился до 1,2424.

На американской сессии важных данных не выходит. Все внимание сосредоточено на долговом и фондовом рынках США. При дальнейшем снижении доходности евро/доллар восстановится до 1,0670, фунт/доллар – до 1,2455.

Владислав Антонов, аналитик

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