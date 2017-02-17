Открытие Брокер: Основным направлением рынка сегодня стало снижение

К 15:15 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,47% до 2138,46 пт., а РТС — на 1,6% до 1156,82 пт. К середине дня российский рынок торговался в минусе на средних объёмах. Риторика по российско-американским отношениям явно не соответствует надеждам на их скорое налаживание. Развивающиеся рынки в конце торговой недели смотрятся достаточно слабо, да и нефть рискует завершить неделю потерями. Соответственно, основным направлением на российском рынке в пятницу стало снижение. Даже слабеющий рубль не смог помочь, так как фиксация прибыли не предполагает сохранения статус-кво. В лидерах дня оказались бумаги: «МРСК Центр» (+6,08%), «Мечел» (+3,2%), «Аэрофлот» (+2,13%), «КАМАЗ» (+2,09%), «Газпром нефть» (+1,97%). На противоположном полюсе рынка заметно присутствие рыночных тяжеловесов, которые традиционно являются целью инвестиций нерезидентов: «Татнефть» (-2,32%), ГМК «Норникель» (-1,69%), «Роснефть» (-1,64%), «Ростелеком» (-1,64%), привилегированные «Транснефть» (-1,26%), «Алроса» (-1,23%). При этом стоит отметить, что бумагам «Роснефти» и «Транснефти» не помогло достижение договорённостей об условиях транспортировки нефти в 2017 году. Глава «Газпрома» (-0,82%) А. Миллер на встрече с министром энергетики ФРГ отметил, что в январе объёмы поставок газа «Газпромом» в Германию увеличились на 23,2% в годовом выражении, а в первой половине февраля рост составил уже 37%.

Рубль проводит пятницу в ослаблении. Ряд словесных интервенций со стороны представителей правительства показал обеспокоенность чрезмерным укреплением национальной валюты. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3215 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,42%, недельная — до 10,46%, а вот месячная выросла до 10,49%. Тем не менее, стоит отметить, что условия для укрепления рубля сохраняются. В пользу этого говорит высокая ставка ЦБ РФ, налоговый период и положительные значения сальдо торгового баланса и счёта текущих операций. Однако на коротком отрезке может произойти коррекция до 59 рублей за доллар на фоне словесных интервенций. Президент В. Путин в пятницу отметил, что инфляция в феврале упала ниже 5%. Он также поручил правительству найти сбалансированный подход, который позволит инфляции снижаться дальше и развивать промышленное производство вместе с ростом реальных доходов населения. В какой-то мере это можно считать сигналом в адрес ЦБ РФ, где сохраняют приверженность избыточно жёсткой денежной политике. Кроме того, глава МЭР М. Орешкин заявил по итогам совещания с президентом, что в его ведомстве ожидают дальнейшего ослабления рубля. К 15:16 (мск) пара USD/RUB прибавила 1,06% до 58,21, EUR/RUB — 0,94% до 62,002.

Основные потери на европейских площадках обеспечили бумаги добывающих и нефтяных компаний: Anglo American (-1,64%), BHP Billiton (-1,45%), Antofagasta PLC (-1,53%), BP PLC (-0,55%0, Royal Dutch Shell (-0,52%).

Volkswagen AG снижался на 2,3% на фоне снижения глобальных продаж автомобилей с одноименным брендом в январе. Британская статистика в очередной раз выдала осечку. Объем розничных продаж в январе снизился на 0,3% в месячном выражении, а в годовом — вырос на 1,5%. Ожидался прирост на 0,9% за месяц и прирост 3,4% за год. К 15:15 (мск) DAX составил 11728,88 (-0,24%), CAC40 — 4859 (-0,83%), FTSE 100 — 7297,99 (+0,28%).

К пятнице рынок нефти вспомнил о рекордных запасах в США, а также о том, что рост потребления топлива в Азии — это не аксиома. В частности, в Индии потребление топлива снизилось в январе. Тем не менее, прогнозы на будущее всё ещё отличаются повышенным оптимизмом. В AB Bernstein полагают, что в IV квартале 2018 г. глобальный спрос на нефть превысит отметку в 100 млн бар. в сутки. Если цена на нефть остаётся в районе $60 за баррель, а рост мировой экономики будет выше 3% в год, то следующие пять лет потребление нефти будет расти более высокими темпами, чем за последние десятилетие. Однако всё это прогнозы на будущее, а пока на повестке дня рекордные запасы нефти и бензина в США. Вечером также поступит отчёт Baker Hughes по активным буровым, который может добавить негативных настроений, поскольку вновь ожидается рост производственных показателей американских сланцевых компаний. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $55,37 (-0,50%), WTI — $53,54 (-0,39%), золото торговалось на уровне $1244,4 (+0,23%), медь — $5938,17 (-0,92%), никель — $10985 (-0,77%), палладий — $791,8 (-0,19%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,25% до 100,68. AUD, NZD слабели на 0,3% против валюты США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,065 (-0,18%), GBP/USD — $1,242 (-0,54%), USD/JPY — 112,85 (-0,32%).

Вечером в 16:30 (мск) — промышленное производство и цены производителей РФ, в 18:00 (мск) — опережающие экономические индикаторы США от Conference Board, в 21:00 (мск) — отчёт Baker Hughes по активным буровым. Негативные настроения на российском рынке сохраняются, и даже слабеющий рубль уже не исправляет ситуацию. Соответственно, происходящее означает более активную фиксацию прибыли от позитива на выборах Трампа.

Рубль завершит неделю с потерями, но на будущей короткой неделе способен вновь показать укрепление благодаря налоговому периоду.

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