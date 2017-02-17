ИнстаФорекс: Профессиональный обзор финансового рынка

Фондовый рынок России завершает неделю на минорной ноте. Давление на нефтяные котировки и негативный внешний фон обусловили продолжение атаки «медведей» на отечественных торговых площадках. К 14.45 мск. ММВБ теряет 0,56%, до 2136. РТС на фоне ускорения нисходящей коррекции валюты падает более чем на 1,55%, до 1157. Рубль резко устремился вниз на заявлениях главы МЭР М. Орешкина, по словам которого, укрепление валюты носит краткосрочный характер. Рубль теряет в среднем по 1% к доллару и евро, торгуясь на 58,11 и 61,85.

В нефтегазовом секторе продолжаются продажи. Особенно ощутимые потери несут котировки «Роснефти» и «Татнефти», которые теряют 1,6% и 2,5% соответственно. «Роснефть» и «Транснефть» подписали договор об оказании услуг по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам в количестве 180,346 млн тонн. Сообщается, что обязательства по сделке будут исполняться с 1 января по 31 декабря 2017 года.

В финансовом секторе, несмотря на падение рубля, не отмечается заметной просадки. Бумаги «Сбербанка» снижаются в пределах 0,5%, а ВТБ прибавляет около 0,25%, игнорируя слабые финансовые результаты. Чистая прибыль банка за январь 2017 года по РСБУ снизилась в 2,8 раза, составив 6,5 млрд руб. Лучше рынка, как и вчера, выглядят акции «Мечела», раллирующие на 3,3%. Между тем, более 1% теряют бумаги «Северстали», «Алросы», «Ростелекома». Котировки «Норникеля» просели почти на 2%.

Оптимизм на мировых площадках угас, усилив давление на российские фондовые активы. Усугубляет ситуацию неспособность барреля Brent продвинуться выше уровня 56, который едва удерживается над отметкой 55, оказывающей ценам поддержку. Если до конца российских торгов нефть не уйдет ниже этой зоны, давление на РТС и ММВБ не усилится. Перспективы долларового индекса ухудшились также на фоне вербальных интервенций властей, направленных на ослабление курса рубля. Если доллар/рубль закроется над уровнем 58 руб., в начале следующей недели восстановление пары продолжится.

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