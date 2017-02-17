Dukascopy Bank SA: ожидаем продолжения падения российских индексов

К середине торговой сессии пятницы, 17 февраля, российские индексы акций снижаются, что обусловлено начавшейся на глобальном рынке акций коррекцией. Так, индекс ММВБ снижается на 1%, опустившись до минимальных значений текущего года, а индекс РТС дешевеет на 1,5% до 1158,8 пункта. При этом азиатские индексы акций завершили торговую неделю падением на фоне роста кредитных рисков в Китае. В свою очередь, европейские фондовые индикаторы корректируются вниз после непрерывного роста с конца прошлой торговой недели.

Цены на нефть марки Brent за минувшие сутки не изменились и сохраняют стабильность, продолжая колебаться вблизи отметки $55,5. До конца дня мы ожидаем продолжения падения российских индексов на фоне сокращения позиций в акциях в преддверии длительных выходных в США.

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