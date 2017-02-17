Альпари: Индекс ММВБ остается в границах диапазона 2120-2155 пунктов

Российский фондовый рынок в пятницу открылся легким снижением. К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,2%, список утренних аутсайдеров возглавляют акции «Башнефти» и «Русгидро». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «КАМАЗа» и «Мечела».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился нейтральным. Американские рынки завершили предыдущую сессию неоднородно, фьючерс на индекс S&P на премаркете движется с понижением. Цены на нефть немного подрастают. Баррель североморского сырья сорта Brent стоит сейчас $55,81 (+0,3%).

Евро/доллар в пятницу торгуется с незначительным снижением после двух дней роста. Основные торги первой половины дня идут вокруг 1,0660. Важной макростатистики на сегодня запланировано не много, поэтому евро/доллар останется в устойчивом боковом диапазоне 1,0625-1,0685.

Российский рубль под занавес недели незначительно отступает в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит сейчас 57,60 руб. (+0,2%). За последние дни участники торгов получили слишком много разнонаправленных сигналов, чтобы продолжать двигаться в прежней канве. Сегодняшняя сессия обещает быть спокойной, пара доллар/рубль проведет день в пределах отметок 57,10-58,55.

Индекс ММВБ остается в границах диапазона 2120-2155 пунктов с поддержкой в области 2100-2105 пунктов. Сегодня нет особых поводов для повышенной активности.

«Роснефть» и «Транснефть» разошлись полюбовно. «Роснефть» отозвала свой иск по отношению к нефтетранспортной корпорации, так как спор удалось разрешить вне суда. Напомним, что «Роснефть» не устраивали условия транспортировки черного золота, в связи с этим компания отказалась подписывать договор на транспортировку в 2017 году и решила оспорить его в суде. Представители «Транснефти» заявляли ранее о том, что «Роснефть» требует для себя особых условий, на что в транспортной компании пойти не могут. Условия договора на транспортировку нефти едины для всех 124 клиентов корпорации.

Помимо разногласий по типовому договору, «Роснефть» не устраивает методика подсчета технологических потерь нефти в системе магистральных нефтепроводов. Методика утверждена в Минэнерго, но согласно ей, при подсчетах получают достаточно большие потери, которые остаются на балансе «Транснефти».

На данный момент, вероятно, компании устранили разногласия относительно условий договора, но вопрос о методике подсчета технологических потерь остается открытым. Его решение должно проходить на уровне Минэнерго.

17 февраля заседание совета директоров проведут «Роснефть», «ТрансКонтейнер» и «ФСК ЕЭС». Данные по розничным продажам выходят в Новой Зеландии и Великобритании. Статистика по количеству буровых установок будет опубликована в США.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

Другая аналитика