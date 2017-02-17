Альпари: EUR/USD: после обновления максимума ожидается коррекция

В четверг торги по евро завершились в «зеленой» зоне. Курс евро/доллар скорректировался на 1,0679 на фоне общего ослабления доллара США и снижения доходности американских облигаций. Американская статистика вышла благоприятная для доллара, но она не смогла переломить начавшуюся коррекцию. После неудачной попытки доходности (US10Y) на новостях подняться выше уровня 2,4868%, она снизилась до 2,4386 (-1,94%).

Рост доходности облигаций повышает шансы на увеличение ставок ФРС США, снижение – их сокращение. По данным CME Group FedWatch Tool, вероятность роста процентной ставки в марте снизилась с 31% до 17,7%. Именно это снижение отразили нам облигации в четверг. Инвесторы не уверены в том, что ФРС США повысит ставки в марте. А вот в июне вероятность ее увеличения выросла с 45,4% до 46,4%.

Американская статистика:

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 11.02 составило 239 тыс. (прогноз был 245 тыс., предыдущее значение 234 тыс.).

Количество строительств новых домов в США за январь составило 1,246 млн. (прогноз был 1,227 млн., предыдущее значение 1,279 млн.).

Количество разрешений на строительство в США за январь составило 1,285 млн. (прогноз был 1,230 млн., предыдущее значение 1,210 млн.).

Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии вырос к 43.3 в феврале от предыдущего значении 23.6.

Курс евро/доллар нашёл точку баланса на уровне 1,0675, хотя на часовом периоде балансовая линия проходит через уровень 1,0616. Поскольку техническая картина по доходности 10-летних казначейских облигаций указывает на дальнейшее снижение, то с открытия торгов в Европе ожидается скачок евро к уровню 1,0689. При росте кросса возможен рост до 1,0701. После обновления максимума у меня на вторую половину дня циклы указывают на ослабление евро. Опять же глубина коррекции будет зависеть от динамики облигаций.

Согласно техническому анализу, внутридневной прогноз: минимум – 1,0653, максимум – 1,0690 (при росте кросса евро/фунт – 1,0701), закрытие – 1,0665.

12:00 Еврозона – сальдо платежного баланса за декабрь

12:30 Великобритания – розничные продажи за январь

16:30 Канада – покупки иностранными инвесторами ценных бумаг Канады за декабрь

18:00 США – индекс опережающих индикаторов от СВ за январь

21:00 США – число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes

Владислав Антонов, аналитик

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