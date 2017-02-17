Банк "Глобэкс": игроки будут фиксировать прибыль перед длинными выходными в США Ожидаем на открытии рынка несущественного снижения от индекса ММВБ на фоне торгов на азиатских площадках. В течение торговой сессии отечественный рынок будет консолидироваться. Вероятно, рубль ослабнет к доллару по причине длинных выходных американской валюты, что заставляет инвесторов запастись долларами. В понедельник в США праздничный день (День Президентов) – биржи будут закрыты. Стоит отметить, что в последние два дня доллар испытывает локальное ослабление к евро, основанное на слабых данных по промышленному производству в месячном сравнении и приближении выборов во Франции. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте