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mfd.ruАналитикаКомментарии17 февраля 2017 г.Банк "Глобэкс": игроки будут фиксировать прибыл...
сегодня
10:08

Банк "Глобэкс": игроки будут фиксировать прибыль перед длинными выходными в США

Ожидаем на открытии рынка несущественного снижения от индекса ММВБ на фоне торгов на азиатских площадках. В течение торговой сессии отечественный рынок будет консолидироваться. Вероятно, рубль ослабнет к доллару по причине длинных выходных американской валюты, что заставляет инвесторов запастись долларами. В понедельник в США праздничный день (День Президентов) – биржи будут закрыты. Стоит отметить, что в последние два дня доллар испытывает локальное ослабление к евро, основанное на слабых данных по промышленному производству в месячном сравнении и приближении выборов во Франции.

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