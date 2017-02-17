ИК ЛМС: Российский рынок откроется нейтрально в пределах 0,1%

Американские индексы в пятницу изменились слабо, не показали единой динамики. Рынок оценивал статданные и отчетность крупных компаний. S&P 500 снизился на 0,09%, Dow Jones повысился на 0,04%, высокотехнологичный индекс NASDAQ потерял 0,08%. Сегодня фьючерсы на американские индексы слабо снижаются. S&P 500 подешевел на 0,04%, Dow Jones – на 0,07%, Nasdaq – на 0,05%.

Нефтяные котировки в пятницу не показали единой динамики, завершают неделю снижением из-за скачка запасов в США. Brent подешевела на 0,18% до $55.65, а WTI повысилась на 0,47% до $53,79. Сегодня цены на нефть слабо растут. Brent поднялась на 0,14% до $56.08 за баррель, а WTI – на 0,09% до $53.41 за баррель. Азиатские рынки сегодня снижаются, дешевеют акции японских компаний в сфере недвижимости, энергетики и автомобилестроения. Nikkei225 снизился на 0,06%, KOSPI – на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 – также на 0,2% на фоне снижения цен на базовые металлы. Алюминий падает на 1,08%, медь – на 0,13%, никель – на 0,79%.

Сегодня не будет значимых публикаций макроэкономических данных по развитым странам. В Еврозоне опубликуют сальдо счета текущих операций. В России сегодня состоится заседание совета директоров в Роснефти, ТрансКонтейнере и ФСК ЕЭС. РАО ЭС Востока закроет реестр для участия во внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 12 апреля 2017 г.

Мы ждем нейтральное открытие торгов на российском рынке в пределах 0,1%.

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