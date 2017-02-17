Открытие Брокер: Существенных поводов для ослабления рубля нет

По итогам торгов 16 февраля индекс ММВБ вырос на 0,53% до 2148,48 пт., а РТС — на 0,3% до 1176,11 пт. В начале торговой сессии индекс ММВБ вновь снижался под давлением крепнущего рубля, но к закрытию дня направленность валютных торгов сменилась, что привело к росту рублёвого индикатора рынка. Yandex (+6,46%) отчитался о сокращении прибыли в IV квартале и за весь год, но выручка выросла в 2016 году на 27% до 75,9 млрд рублей. Более того, в Yandex ожидают роста выручки в 2017 году на 17-19%. Продолжают расти бумаги угольщиков, которые реагируют на позитивную ситуацию с ценами на глобальном рынке: «Мечел» (+5,97%), «Распадская» (+4,09%), «Кузбасская топливная компания» (+2,04%). Аутсайдерами дня стали бумаги: «ЭНЕЛ Россия» (-4,67%), «Башнефть» (-3,52%), «МРСК Центр» (-3,01%), «ФСК ЕЭС» (-2,03%), «Система» (-1,3%). В пятницу вице-премьер правительства А. Дворкович проведёт совещание по вопросам реализации «Закона Яровой», на котором могут быть озвучены послабления для телекоммуникационной отрасли. Впрочем, сами «телекомы» на это не рассчитывают: «Мегафон» показал снижение на 0,7%, МТС прибавил 1,46%. Рост бумаг МТС в большей степени связан с реализацией программы обратного выкупа. «Голубые фишки» преимущественно завершили день в плюсе, хотя бумаги «Газпрома» (-0,4%) продолжают разочаровывать высокой инвестиционной нагрузкой. На валютном рынке ощущалась нехватка рублей, что привело к росту ставок МБК. Более того, Казначейство РФ предполагало провести аукцион по размещению $2 млрд на банковских депозитах, но интереса аукцион не вызвал. Тем не менее, к вечеру рубль вернулся к значениям 57,5-57,6 за доллар, хотя ещё в начале дня предпринимал попытки повторного прохождения уровня 57. С другой стороны, сложно говорить о том, что ситуация на валютном рынке значительно изменилась. Более того, во второй половине февраля предложение валюты будет весьма существенным из-за налогового периода и прочих действий вроде выкупа акций «Башнефти» у миноритариев по оферте «Роснефти».

Американские торги завершились незначительным изменением индексов. В начале дня статистика в очередной раз подтвердила, что американская экономика остаётся сильной, а у ФРС есть все основания для повышения ставки. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии взлетел до 43,3 с 23,6 пунктов в январе. Это самое высокое значение с января 1984 года. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе до 239 тыс., или показало прирост на 5 тыс. Число новых строительств в январе выросло до 1,246 млн в годовом пересчёте при ожиданиях 1,222 млн. Однако существенного урона от осознания роста вероятности повышения ставки на ближайших заседаниях не было. Основным источником потерь стали акции энергетиков, которые реагировали на очередную попытку котировок нефти выйти из долгосрочного коридора: Transocean (-1,5%), ConocoPhillips (-2,07%), Chevron Corp. (-1,68%), Exxon Mobil (-1,03%). По итогам дня, DJIA прибавил 0,04% до 20619,77, S&P 500 снижался на 0,09% до 2347,22. Индекс волатильности VIX снизился на 1,75% до 11,76.

Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. Японским акциям вновь мешала йена, которая укрепилась до 113,4 за доллар. Однако общий MSCI Asia-Pacific готов закрыть неделю приростом более чем на 1%. Сингапур пересмотрел оценку ВВП за IV квартал в сторону повышения до максимальных темпов роста за пять лет (прирост на 2,9% в годовом выражении), Тайвань прогнозирует более высокие темпы роста, а Индонезия сообщает о повышении темпов роста экспорта до пятилетнего максимума. Однако негативные ожидания все же остаются относительно дальнейших действий ФРС. Накануне вице-председатель ФРС Стенли Фишер говорил о том, что у представителей Федрезерва стало больше уверенности в экономике США и достижении целевых показателей по инфляции и занятости, что, естественно, расценили на рынке в качестве сигнала о трёх повышениях ставки в текущем году. К 8:45 (мск) Shanghai Composite составил 3207,84 (-0,67%), Nikkei 225 — 19229,41 (-0,61%).

Котировки нефти в пятницу вернулись к росту. Источники Reuters в OPEC сообщают о том, что Картель готов продлить соглашение по сокращению добычи и даже расширить его, если этого потребует ситуация на рынке. Возможно, эти усилия потребуются, так как мировые запасы все ещё не демонстрируют признаков сокращения. Особенно это заметно в США, где на прошлой неделе они увеличились на 9,5 млн бар. сырой нефти до исторического максимума. Более того, запасы бензина также выросли до исторического максимума, или 259 млн бар. Единственной позитивной новостью является то, что существенный рост числа активных буровых в США пока не приводит к резкому росту добычи. Более того, на прошлой неделе она снизилась на 1 тыс. бар. до 8,977 млн бар. в сутки. Ситуация на рынке золота остаётся сложной, но инвесторы пока не реагируют на рост вероятности повышения ставки ФРС. Все дело в инфляции, которая разогналась в США до 2,5% в январе. Резервы SPDR Gold Trust остались без изменения на уровне 843,45 тонн. К 9:05 (мск) контракт Brent составил $55,75 (+0,18%), WTI — $53,81 (+0,11%), золото торговалось на уровне $1238,8 (-0,23%), медь — $5960,22 (-0,55%), никель — $10865 (-1,85%), палладий — $787,75 (-0,70%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 100,48. К 9:05 (мск) пара EUR/USD стоила $1,067 (-0,02%), GBP/USD — $1,25 (+0,1%), USD/JPY — 113,38 (+0,15%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 12:30 (мск) — розничные продажи в Великобритании, в 16:30 (мск) — промышленное производство и цены производителей РФ, в 18:00 (мск) — опережающие экономические индикаторы США от Conference Board, в 21:00 (мск) — отчёт Baker Hughes по активным буровым. Утро на российском рынке может оказаться достаточно вялым, а направление движений будет негативным. Во всяком случае, об этом говорит внешний фон. Существенных поводов для ослабления рубля нет, так как спрос на валюту незначителен, а вот дефицит рублёвых ресурсов проявляется в виде ставок в банковской системе.

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