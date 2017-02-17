ИК Финам: В первой половине дня ожидается умеренный рост по ММВБ и ослабление рубля

За час до открытия торговой сессии на Мосбирже внешний фон для российского рынка выглядит достаточно негативно. Ключевые азиатские индексы торгуются в красной зоне: китайский CSI300 снижается на 0,27%, а японский Nikkei 225 теряет 0,58%. В Японии индекс делового доверия Reuters Tankan за февраль составил 20 пунктов против 18 за предыдущий период. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,03%. Директор ФРБ Нью-Йорка вчера заявил, что ожидает небольшого повышения ставок в ближайшие месяцы, если экономика продолжит расти немного лучше сложившихся трендов. Среди ключевых релизов статистики на внешних рынках, запланированных на сегодня, стоит отметить данные по платежному балансу еврозоны в 12.00 по мск., динамику розничных продаж в Великобритании в 12.30 по мск. и индекс опережающих индикаторов США в 18.00 по мск.

Фьючерсы на нефть основных сортов растут в пределах 0,2%. Несмотря на небольшое давление со стороны растущего индекса доллара и устойчивый рост запасов в США, котировкам черного золота удается удерживаться в боковике вблизи текущих уровней за счет сокращения добычи ОПЕК+. Сегодня в 21.00 по мск ожидается выход данных по буровой активности от Baker Hughes.

Несмотря на влияние негативного внешнего фона, сегодня в первой половине дня ожидается умеренный рост по ММВБ в пределах 0,5%. Ключевым фактором роста выступит переоценка на фоне ожидаемого ослабления рубля. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на индекс ММВБ прибавил 0,15%. Корпоративный календарь на пятницу пуст. На валютном рынке высока вероятность умеренного ослабления нацвалюты к доллару США в пределах 0,5% на фоне растущего индекса доллара и общей перекупленности. В данном случае влияние потоков, связанных с кэрри трейд из-за высоких процентных ставок по рублевым активам, будет относительно небольшим.

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