Альпари: Курс доллара продолжил снижение

На торгах в Европе доллар продолжает вчерашнее снижение. Курс евро/доллар продвинулся вверх к уровню 1,0641, курс фунт/доллар – к 1,2523. Коррекционное движение по доллару началось в среду после публикации разочаровывающего отчёта по промышленному производству в США.

С технической точки зрения долларовые пары были готовы к коррекции. Негативная новость стал

а спусковым крючком для фиксации прибыли от длинных позиций по доллару. Банковские эксперты говорят, что участников рынка также не воодушевило второе выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. Она была осторожнее в своих высказываниях, чем во вторник.

Доходность 10-летних американских облигаций находится в минусе (-0,84% к предыдущему закрытию). Уровень 2,4785% пройден. Чтобы восходящая коррекция по евро усилилась в район 1,0680 (спрос/предложение), доходности необходимо упасть ниже 2,46,77%. В этом случае доходность 10-летних бумаг снизится до 2,4450%.

Штаты сегодня опубликуют отчет по заявкам на пособие по безработице, данные по числу начатых строительств и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. При сильных данных возможны разнонаправленные колебания. При слабой статистике доллар продолжит корректироваться. Для евро сопротивление находится в зоне 1,0640-1,0650. Следующий значимый уровень проходит через 1,0675/80.

Британский фунт нацелился на 1,2540. Его успех взятия этого уровня будет полностью зависеть от кросс-пары евро/фунт, которая на момент написания обзора находится в союзе с «евробыками», то есть сдерживает укрепление фунта.

Владислав Антонов, аналитик

Другая аналитика