УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

Индекс ММВБ продолжает консолидироваться, укрепление рубля ограничивает его рост при стабильной нефти. После удачного 2016 года многие акционеры решили зафиксировать полученные прибыли и доразместили на бирже пакеты акций. Так IPO/SPO уже провели Русал, ТМК, Фосагро, Детский мир, размещение облигаций со встроенным опционом провела Северсталь. На рынке также обсуждаются планы по размещению ММК и Ленты. В первом случае акционер планирует нарастить free float, что позволит компании попасть в индексы MSCI и поможет увеличить оценку компании до аналогичных показателей НЛМК и Северстали. Во втором случае основной акционер (TPG) хочет сократить свою долю в компании. Обращает на себя внимание то, что с учетом прошлого года акции продавали почти все компании сектора металлургии и добычи. Это говорит в том числе об их собственной оценке того, что случилось с ценами на сталь, руду и уголь. Возможно цена продолжит оставаться на высоких уровнях, но коррекция многими участниками рынка все же оценивается с довольно высокой вероятностью.

Нефтяной рынок торгуется с начала года с минимальной волатильностью в узком коридоре $55-57 по марке Брент. С одной стороны есть соглашение ОПЕК, которые соблюдается с рекордным уровнем в 90%, Саудовская Аравия выражает готовность дальнейшего сокращения добычи для стабилизации рынка, а с другой стороны растет активность в США и добыча уже прибавила с сентябрьских минимумов почти 0,5 млн бар в сутки, запасы также растут. Рынок слабо реагирует на данные по росту добычи в США в том числе из-за соглашения ОПЕК, ожидая, что при продолжении роста в США ОПЕК продлит сроки его действия.

Мы полагаем, что в текущих условиях цена нефти марки Брент будет стоить 3200-3400 рублей за баррель. Поэтому мы считаем, что нынешний курс доллара в 57,2 руб./$ вполне обоснован, но все же близок к своему максимуму. При этом не сбрасываем со счетов и легкую панику среди держателей валюты, которая может довести курс и до 55 руб./$, как это уже случалось например в мае 2015 года когда мы последний раз наблюдали доллар ниже 50 руб.

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