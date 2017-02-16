Открытие Брокер: Укрепляющийся рубль вновь заставляет проводить валютную переоценку

К 15:17 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,17% до 2133,46 пт., а РТС прибавил 0,16% до 1174,48 пт. К середине дня индекс ММВБ демонстрировал незначительное отклонение от уровня закрытия накануне, торгуясь на пониженных объёмах. Какой-либо мотивации на рост у рынка нет, но укрепляющийся рубль вновь заставляет проводить валютную переоценку. Среди аутсайдеров как бумаги внутреннего рынка, так и экспортёры: «МРСК Центр» (-2,43%), «ЭНЕЛ Россия» (-2,01%), «Башнефть» (-1,96%), Polymetal (-1,72%), «ФСК ЕЭС» (-1,66%), «Северсталь» (-1,53%), «Акрон» (-0,9%). Снижаются бумаги Московской биржи (-1,05%), реагируя на спад активности на рынке. Между тем, растут банковские бумаги, которые традиционно чувствуют себя комфортно на фоне укрепления национальной валюты: «Сбербанк» (+0,62%), «ВТБ» (+0,1%). Среди лидеров дня оказались бумаги: «Мечел» (+4,94%), «Кузбасская топливная компания» (+2,26%), «Распадская» (+2,01%). Рост угольщиков связан с остающейся позитивной ситуацией на глобальном рынке угля, а также планах Китая сократить производство. Yandex (+1,75%) отчитался о сокращении чистой прибыли в 2016 году на 30%, но скорректированный показатель вырос на 16% до 14,1 млрд рублей. Выручка за 2016 год выросла на 27% до 75,9 млрд рублей. «Лента» (-2,5%) увеличила чистую прибыль в 2016 году на 8,9% до 11,2 млрд рублей.

Рубль провёл первую половину дня в попытках укрепления против доллара, но слабел относительно евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3210 рублей. Однодневная ставка MosPrime подскочила до 10,49%, недельная — до 10,47%, а месячная — до 10,48%. На рынке ощущается некоторый дефицит рублей в связи с налоговым периодом, пик которого приходится на 27 февраля. Кроме того, предполагается, что «Роснефть» будет конвертировать более 60 млрд рублей для обеспечения выкупа акций «Башнефти», представленных по оферте. Соответственно, вторая половина февраля больше способствует укреплению рубля, чем его ослаблению, хотя этим явно недовольны некоторые представители правительства.

Соответственно, наличие существенного предложения валюты поддерживает актуальность ослабления доллара до 55 рублей. К тому же, нефть слабо реагирует на поводы для снижения и удерживается на комфортных $56 за баррель. К 15:17 (мск) валютная пара USD/RUB снижалась на 0,08% до 57,22, EUR/RUB прибавила 0,26% до 60,87.

Европейские рынки выбрали снижение в качестве направления торгов впервые после семи дней повышения. Основные страхи связаны с растущей вероятностью повышения ставки ФРС на ближайших заседаниях. Инфляция в США разогналась до 2,5% в январе, что при Б. Бернанки считалось уровнем для повышения ставки. Между тем, доходность по американским казначейским обязательствам снижалась, что оказывало давление на перегретый банковский сектор. Растущими секторами в Европе были бумаги IT, здравоохранения и телекоммуникаций. Ситуация в наиболее ликвидных бумагах была следующей: Deutsche Bank (-0,87%), Lufthansa (+2,25%), Barclays PLC (+0,05%), BP PLC (-1,62%), Societe Generale (+0,22%), BNP Paribas (-0,47%), BMW (-0,18%), Volkswagen AG (-0,96%). К 15:15 (мск) DAX составил 11763,75 (-0,26%), CAC40 — 4904,4 (-0,42%), FTSE 100 — 7277,95 (-0,33%).

Нефть пыталась дорожать в рамках европейской сессии на фоне слабеющего доллара. Между тем, Бразилия сообщает, что продажи топлива в 2016 году упали на 4,5%. Плюс к этому коммерческие запасы в США оказались на максимальном уровне, как минимум, с 1982 года. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent стоил $56,12 (+0,66%), WTI — $53,88 (+0,52%), золото торговалось на уровне $1238,9 (+0,47%), медь — $6021,95 (-0,33%), никель — $10935 (+0,05%), палладий — $790,5 (+0,55%).

Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,35% до 100,72. CAD укреплялся на 0,35% против валюты США, пока AUD и NZD демонстрировали незначительные отклонения от уровней закрытия накануне. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,064 (+0,33%), GBP/USD — $1,25 (+0,33%), USD/JPY — 113,59 (-0,48%).

Вечером в 16:00 (мск) будут обнародованы данные о промышленном производстве в РФ, в 16:30 (мск) — о новых строительствах и разрешениях на них в США, первичных обращениях за пособием по безработице, а также индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. После очередных рекордов на американском рынке может наступить лёгкая коррекция, так как основные события, связанные с выступлением председателя ФРС, отыграны. Впрочем, основные события сыграны и на российском рынке. Рубль пока находится вне зоны риска, перспектив на улучшение отношений РФ и США почти нет, а надежды на выплату 50% прибыли госкомпаний в виде дивидендов постепенно улетучились. Соответственно, рынок продолжает реагировать на изменение курса рубля, который случился по факту выборов президента США, а также фиксацию роста. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,1%. Вице-председатель ФРС Стенли Фишер выступал на телеканале Bloomberg и подчеркнул, что Федрезерв на текущий момент более уверен в американской экономике, а также достижении полной занятости и стабильности цен. Он также отметил, что инфляция двигается в целевом направлении. Если же цели по рынку и инфляции будут достигнуты, то ФРС может оказаться на пути, который менее ожидаем рынком (иными словами, Фишер намекнул на достаточно агрессивное повышение ставки).

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