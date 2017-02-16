ГК Forex Club: Нефть под влиянием слухов

Нефть последнее время очень сдержанна на эмоции. Но не исключено, что до конца недели мы увидим прорыв вверх. Brent несколько часов назад пробила отметку 56,00 и получила дополнительный фундаментальный стимул для роста.

По сообщениям агентства Рейтер, ОПЕК может продлить или еще больше сократить объемы добычи на майском заседании организации, если предложение нефти на рынке все еще будет избыточным. Более того, утверждается, что и соглашение со странами, не входящими в картель, может быть продлено, так как все крупные нефтедобытчики готовы на плодотворное сотрудничество.

Конечно, пока рано говорить о заседании, которое состоится только через 3 месяца. Однако на пустом рынке и безэмоциональной нефти, не реагирующей даже на объемы коммерческих запасов от Минэнерго США, это может стать тем самым необходимым драйвером роста. Особенно при содействии слабеющего доллара, который часто поддерживает номинированную в этой валюте нефть. Следующей целью на пути вверх может стать отметка 56,50 долл./барр.

Алена Афанасьева, старший аналитик

Другая аналитика