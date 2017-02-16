ИнстаФорекс: Российский рынок ждет новых драйверов

В четверг торги на российских фондовых площадках проходят в разнонаправленном формате. Индексы торгуются с незначительными изменениями, пытаясь определиться с направлением, не получая четких сигналов со стороны сырьевого сегмента, где баррель Brent осциллирует под отметкой 56 долл. Во второй половине дня ММВБ снижается на 0,07%, до 2135. РТС получает небольшую поддержку на фоне попыток возобновления роста национальной валюты, прибавляя 0,04%, до 1173. Рубль незначительно отступает против доллара и теряет около 0,3% в паре с евро.

В нефтегазовом секторе преобладают продажи. Котировки «Газпрома», «Роснефти» и ЛУКОЙЛа снижаются в среднем на 0,5%. «Роснефть» приступила к бурению первой разведочной скважины в бассейне Солимойн, начав реализацию нового этапа программы разведки в регионе Амазонки в качестве оператора проекта после приобретения доли PetroRio в 2015 году. После первого бурения компания может инициировать еще четыре, чтобы провести тщательную проверку на предмет наличия залежей углеводородов.

«Газпром» и CNPC начали переговоры о поставках трубопроводного газа с Дальнего Востока в Китай в рамках дополнения и расширения трубопровода «Сила Сибири». Лучше рынка смотрятся бумаги «Мечела», раллирующие на 5%. Неплохим спросом пользуются акуции «ИнтерРАО», которые прибавляют свыше 1%, продолжая отыгрывать финансовые результаты. В 2016 году чистая прибыль компании по РСБУ увеличилась в 27 раз.

Инвесторы не проявляют особой активности на российском рынке, консолидируясь в ожидании свежих драйверов. Для улучшения настроя индексов потребуется возвращение котировок Brent выше отметки 56. В случае ускорения продаж доллара на международном рынке форекс, давление на пару доллар/рубль может усилиться, что позволит РТС удержаться в плюсе.

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