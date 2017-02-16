ГК Forex Club: Рост рубля исчерпан. В пятницу будет больше

Рубль на время исчерпал свой потенциал роста. Сразу после достижения сильного уровня поддержки 56,50. И если сегодня он еще держится стабильно, то в пятницу мы можем увидеть новый рывок USD/RUB вверх.

Главным фактором восстановления пары может стать фиксация прибыли. После 5%-ного падения пары с начала февраля коррекция неминуема. На бирже последнее время объем предложения валюты вырос на 2 млрд долл. в день. Учитывая, что часть покупателей рубля – это спекулянты, торгующие в рамках стратегии carry trade, они могут быстро выходить из позиций, чтобы зафиксировать прибыль. И часто происходит это перед выходными.

Кроме того, пик спроса на российскую валюту в рамках налогового периода практически пройден. Обычно экспортеры предпочитают заранее переводить валютную прибыль, а сейчас процесс может быть ускорен и в связи с длинными праздниками.

Добавим к этому явное понимание рынком недовольства российских властей резким укреплением национальной валюты. Вряд ли инвесторы будут также активно скупать рубль, осознавая, что в любой момент либо Путин, либо Набиуллина выступят с резкой критикой текущей динамики. Это уже было летом прошлого года. И после этого рубль резко начал сдавать позиции.

И еще один момент. Все это время рынок постепенно закладывал в цену вероятность потепления отношений с Западом. И Трамп вполне поддерживал эти надежды. До последнего времени. Во вторник он написал, что «Обама был слишком мягок к России в вопросе присоединения Крыма». Более того, Трамп назвал присоединение Крыма к России захватом. Это уже довольно радикальная смена настроений. А значит, позитив по поводу «оттепели» будет исключен из цены рубля.

В таких условиях USD/RUB может в ближайшие сутки сделать попытку вернуться в район 58,00.

Алена Афанасьева, старший аналитик

Другая аналитика