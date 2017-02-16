ГК Forex Club: У австралийского доллара переворотный момент

AUD/USD подошла к переворотному этапу своей жизни. Еще неделю назад казалось, что пара не сможет закрепиться выше 0,77, и разворот с последующим падением неминуемы. Этому способствовали и определенные опасения по поводу австралийской экономики. Но с тех пор все изменилось. Вышло немало сильных экономических отчетов. И пара подошла к точке, которую уже трижды пыталась пробить за последние 10 месяцев.

Итак, вчерашние данные по рынку труда порадовали. Число рабочих мест выросло на 13,5 тыс. против прогноза увеличения на 10 тыс. Уровень безработицы снизился до 5,7% (прогноз 5,8%). А если учесть, что состояние рынка труда обычно запаздывающий индикатор общего здоровья экономики, можно предположить, что в ближайшие месяцы отчеты будут только радовать.

Добавим сюда данные по деловой активности. Показатель доверия бизнеса вырос до 10 от 6 ранее. Оценка текущих условий достигла отметки 16 – это максимум с 2007 года. И это говорит о большом оптимизме, с которым смотрит бизнес в ближайшее будущее.

Таким образом, впереди у AUD/USD последний тест. Если на этот раз паре удастся пробить отметку 0,7740, ее будет не остановить. Ближай1шей целью на пути вверх может стать отметка 0,78.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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