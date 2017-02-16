Альпари: Внешние предпосылки роста капитализации России сохраняются

Российский фондовый рынок в четверг открылся символическим ростом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы движутся разнонаправлено. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Медиахолдинга» и «КАМАЗа». Под давлением остаются бумаги «Башнефти» и «Соллерса».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки продолжили восхождение и завершили предыдущую сессию укреплением, фьючерс на индекс S&P на премаркете немного отступает. Цены на нефть снижаются. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $55,68 (-0,2%). Опубликованные накануне данные от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов показали рост для черного золота на 9,527 млн баррелей при гораздо более скромном прогнозе. Уже несколько недель рынок игнорирует откровенно «медвежий» сигнал, подтвержденный с разных сторон.

Евро/доллар утром в четверг подрастает. Основные утренние торги идут вокруг 1,0610. Минувшим вечером инвесторы получили много разнонаправленных сигналов со стороны США, что позволило доллару сначала обновить локальный максимум в паре с евро, а затем скорректироваться.

Российский рубль начал торги четверга новой попыткой укрепления в парах с иностранными валютами. Вчерашние заметные колебания вряд ли были случайными, сегодня инвесторы продолжат наблюдать за сменой настроений на площадке. За доллар США в первый час торгов дают 57,03 руб. (-0,3%). Предполагаемый диапазон движения в паре доллар/рубль на сегодня составляет 56,80-58,00.

Индекс ММВБ фундаментально все также тянет к нижней границе установленного диапазона 2115-2155 пунктов. Теперь поддержка сместилась в область 2100-2105 пунктов.

По информации из деловых кругов, арест властями Панамы основателей оффшорной фирмы Mossack Fonseca Рамона Фонсеки и Юргена Моссака по обвинению в отмывании денег свидетельствует о том, что эти «теневые финансисты» могут быть использованы для раскручивания темы о «коррупционных деньгах Кремля», которую проигравшие президентские выборы в США противники Дональда Трампа надеются использовать как повод для организации его импичмента.

Индекс Dow Jones 30 в ближайшее время может преодолеть отметку в 21000 пунктов, мировые цены на нефть способны подняться выше $60 за баррель, а золото – к забытой планке в 1900. Все это создает внешние предпосылки для роста капитализации российского рынка акций и котировок российского рубля вне зависимости от ситуации с санкциями и политической неопределенности. Биржа давно привыкла к новой холодной войне, а игнорировать внешний позитив Россия не сможет.

Избрание социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера президентом ФРГ рассматривается как очень сильный ход со стороны Ангелы Меркель, которая таким образом стремится получить поддержку СДПГ в рамках большой коалиции по итогам предстоящих парламентских выборов для сохранения своей позиции бундесканцлерин ещё на один срок.

Торговая сеть «Лента» опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 2016 год, согласно которой чистая прибыль ретейлера выросла на 8,9% год к году и составила 11,2 млрд руб. Выручка возросла на 21,2% по отношению к аналогичному показателю за 2015 год, показатель составил 306,4 млрд руб.

Скорректированная EBITDA составила 31,8 млрд руб. (28,1 млрд руб. в 2015 году), рентабельность – 10,4% (11,1% в 2015 году). Однако, несмотря на рост EBITDA, долговая нагрузка компании остается высокой. Чистый долг на 31 декабря 2016 года составил 89,2 млрд руб., показатель чистый долг/скорректированная EBITDA – 2,8х.

Отчетность по US GAAP за четвертый квартал и 2016 год представит «Яндекс».

Данные по безработице вышли в Австралии. Протокол заседания по денежно-кредитной политике опубликует ЕЦБ. Число выданных разрешений на строительство, объем строительства новых домов и данные по безработице выйдет в Штаты.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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