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mfd.ruАналитикаКомментарии16 февраля 2017 г.ИнстаФорекс: Рубль умерил пыл на опасениях верб...
сегодня
10:34

ИнстаФорекс: Рубль умерил пыл на опасениях вербальных интервенций

Рубль начал день с нового рекорда, отметившись на максимуме 56,52 в паре с долларом. Однако затем валюта резко сменила вектор движения. В результате рубль не только растерял набранные утром очки, но и вышел в «минус» против основных соперников. Доллар и евро завершили торги с повышением в среднем на 0,5%, на отметках 57,30 руб. и 60,70 руб. соответственно.

Против российской валюты сыграла целая совокупность факторов, которые перевесили позитивное влияние стартовавшего налогового периода. Во-первых, доллар продолжил агрессивное укрепление в ответ на «ястребиные» заявления Йеллен и сильную статистику по инфляции и розничным продажам в США, которая подтвердила готовность экономики к дальнейшему повышению ставки. Во-вторых, нефть преимущественно пребывала под давлением из-за роста запасов углеводородов в Штатах. И, наконец, немалое влияние на валюту оказали разговоры о том, что президент Путин собирается обсудить курс рубля с главой Минэкономразвития. Все это открыло доллару путь к уровням вблизи 58 руб.

Сегодня опасения вербальных интервенций будут оставаться на сцене, что будет сдерживать попытки возобновления роста рубля. Однако доллар, который заметно скорректировался после эмоционального ралли на международном рынке форекс, может умерить пыл, что вкупе с потенциальной стабилизацией Brent в районе 56 создаст условия для того, чтобы удержать пару под отметкой 58 руб., пробой которой не исключен в конце торговой пятидневки на потенциальной фиксации прибыли.

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