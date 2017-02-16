Открытие Брокер: На валютном рынке рубль остаётся фаворитом

По итогам торгов 15 февраля индекс ММВБ снижался на 0,21% до 2137,08 пт., а РТС — на 0,12% до 1172,59 пт. Российский рынок провёл достаточно волатильные торги. В утренние часы рубль укреплялся до 56,55 за доллар, что продолжило давить на индекс ММВБ. Однако затем появилась информация в СМИ, что президент РФ В. Путин будет обсуждать вопрос курса рубля на встрече с министром экономического развития с М. Орешкиным. Рубль стремительно ослаб, а индекс ММВБ рванул вверх и ликвидировал свои существенные потери. Утренние твиты от президента США Д. Трампа оказали ещё больше давления на рубль, но к закрытию ситуация успокоилась. Президент РФ в очередной раз подчеркнул, что важнейшей задачей является снижение инфляции. К слову говоря, ещё в первые часы торгов глава ЦБ РФ Э. Набиуллина выступала перед законодателями и даже не вспомнила о «чрезмерном укреплении» рубля. В лидерах завершили торги бумаги: «КАМАЗ» (+2,91%), «МТС» (+2,19%; компания продолжает программу обратного выкупа объёмом до 32,066 млн обыкновенных акций), ГМК «Норникель» (+2,05%), «Дикси» (+1,72%). Стоит отметить, что резкий разворот рубля сыграл, прежде всего, в пользу акций экспортёров. Аутсайдерами дня стали: «Интер РАО» (-2,94%; компания отчиталась о росте прибыли по РСБУ до 97,5 млрд рублей за 2016 год по сравнению с 3,7 млрд в 2015 году), «ЭНЕЛ Россия» (-2,93%), «Роснефть» (-2,66%), «Ростелеком» (-2,6%), «Система» (-2,55%). «ММК» (+0,54%) отчитался об увеличении прибыли в 2016 году по МСФО в 2,6 раза до $1,111. На валютном рынке рубль остаётся фаворитом, а ОФЗ пользуются повышенным спросом. Минфин провёл два аукциона ОФЗ-ПК и ОФЗ ПД общим объёмом 40 млрд рублей при общем спросе более 93 млрд рублей. Ставки на МБК остаются достаточно высокими, что является привычной картиной во второй половине месяца.

Торги в США завершились очередными рекордами. Основной вклад в рост индексов внесли бумаги банковского сектора: Bank of America (+2,16%), Citigroup (+1,12%), JPMorgan (+1,15%). Потребительская инфляция в США подскочила за январь на 0,6%, а в годовом выражении — на 2,5%. Даже стержневой показатель показал рост на 0,3% за месяц, а годовой — на 2,3%. Естественно, ожидания были менее агрессивными. Вечером вновь выступала председатель ФРС Джанет Йеллен, но она не была мягче, чем во вторник. По её словам, ФРС продолжит сворачивать чрезмерные стимулы и даже начнёт сокращать свой баланс в текущем году, что означает сокращение позиции в казначейских обязательствах, или в ипотечных облигациях. Между тем, экономические показатели не вызывают сомнений. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка вырос до 18,7 пункта при ожиданиях 7,0 пункта и 6,5 в январе. Розничные продажи подскочили в январе на 0,4% в месячном выражении, а без учёта автотранспорта и топлива — на 0,7%. Лишь промышленное производство в США неожиданно снизилось на 0,3% при ожиданиях роста на 0,1% в январе. Тем не менее, многие аналитики заговорили о фазе ускорения роста на американском рынке, что может быть предшественником завершения «бычьей» фазы. По итогам дня, DJIA прибавил 0,52% до 20611,86 пт., S&P 500 — 0,5% до 2349,25 пт.

Азиатские рынки преимущественно подрастали. В очередной раз наблюдался рост банковских бумаг на Гонконгской бирже. Кроме того, в Китае охотно покупали бумаги строительных компаний и сектора здравоохранения. Японский рынок находился под давлением йены, которая укрепилась до 113,8 за доллар. В Австралии безработица сократилась до 5,7% при ожиданиях 5,8%, но это не должно удивлять, так как в последние месяцы заметно подорожали сырьевые товары. К 9:00 (мск) Shanghai Composite составил 3221,51 (+0,27%), Nikkei 225 ­­— 19347,53 (-0,47%).

Нефть накануне прошла очередное испытание в виде отчёта Минэнерго. Согласно данным ведомства, на неделе, завершившейся 10 февраля, коммерческие запасы нефти в США выросли на 9,5 млн бар. до 518,1 млн бар. Запасы бензина повысились на 2,8 млн бар., а дистиллятов — сократились на 0,7%. Общий рост топливных запасов составил 11,1 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,4 млн бар. общих поставок, или снижение на 2,0% за год, 8,4 млн бар. бензина в сутки, или снижение на 5,3% за год, а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или прирост на 7,4% за год. Примечательно, что на фоне всех этих «медвежьих» цифр добыча в США снизилась за прошедшую неделю на 1 тыс. бар. до 8977 млн бар. в сутки. Данные были негативными, но продавцы не смогли этим воспользоваться. Дело в том, что разогрев инфляции говорит в пользу покупки материальных объектов, а не денег. Соответственно, золото должно выступить индикатором опасений по поводу чрезмерного разогрева цен. Резервы SPDR Gold Trust выросли на 2,7 тонн до 843,54 тонн, отреагировав на статистику по инфляции. На азиатской сессии доллар вновь слабел, а сырьевые контракты дорожали. К 9:25 (мск) контракт нефти Brent стоил $55,78 (+0,05%), WTI — $53,57 (-0,06%), золото торговалось на уровне $1234,9 (+0,15%), медь — $6043,99 (+0,04%), никель — $10950 (+0,18%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 100,92. К 9:25 (мск) пара EUR/USD стоила $1,062 (+0,15%), GBP/USD — $1,247 (+0,07%), USD/JPY — 113,88 (-0,23%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 10:00 (мск) — прямые иностранные инвестиции в Китае, в 16:00 (мск) — промышленное производство в РФ, в 16:30 (мск) — новые строительства и разрешения на них в США, первичные обращения за пособием по безработице, а также индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Утро на российском рынке может сложиться позитивно. Как минимум, этому способствует лёгкий оптимизм в Азии, стабильные цены на нефть и слабость доллара. Впрочем, рубль также может возобновить своё укрепление, чем окажет давление на индекс ММВБ.

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