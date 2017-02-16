Банк "Глобэкс": ждет небольшого роста индекса ММВБ на открытии рынка На фоне роста азиатских площадок (кроме Японии) мы ожидаем несущественного роста от индекса ММВБ на открытии рынка. Рубль может спекулятивно укрепиться ниже текущих отметок после выкупа доллара в среду, который в пике вырос на 2,2% до 57,8 и откатился к вечеру до 57,2. Мы полагаем, что сейчас экспортеры активно продают выручку под налоговые платежи, а также продолжает работать керри-трейд. На этом фоне, мы считаем, сработали маржин-коллы у инвесторов, что и привело к росту рубля в последние дни. Однако никакой паники не наблюдается. Стоит отметить, что в марте пройдут крупные выплаты по долгам, которые создадут спрос на доллары в ближайшей перспективе. Поэтому инвесторам следует переждать волатильность некоторое время, пока не сформируется понимание тренда по валюте. На сырьевом рынке трейдеры обращают больше внимания на соблюдение сделки ОПЕК «плюс», чем на увеличение запасов сырой нефти. Поэтому цена «чёрного золота» торгуется в боковике. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте