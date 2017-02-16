ИК ЛМС: Российский рынок откроется снижением на 0,1%

Американские индексы в среду закрылись в плюсе на фоне заявлений президента США Д.Трампа о скором проведении существенных изменений в сфере налогообложения. S&P 500 вырос на 0,5%, Dow Jones – на 0,52%, высокотехнологичный индекс NASDAQ поднялся на 0,64%. Сегодня американские индексы слабо снижаются. S&P 500 подешевел на 0,13%, Dow Jones – на 0,07%, Nasdaq – на 0,02%.

Нефтяные котировки в среду снизились на фоне увеличения объема запасов нефти в США. Brent подешевела на 0,39% до $55.75, а WTI – на 0,17% до $53.11. Сегодня цены на нефть стабильны. Brent поднялась на 0,02% до $56.11 за баррель, а WTI снизилась на 0,06% до $53.08 за баррель. Азиатские рынки сегодня двигаются разнонаправлено. Nikkei225 снизился на 0,5%, KOSPI потерял 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы данные по рынку труда, в частности о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, а также данные о строительстве домов в январе. ФРС США опубликует значение индекса производственной активности за февраль. В России сегодня Лента и Яндекс опубликуют финансовую отчетность по МСФО за 2016 год.

Мы ждем негативного открытия торгов на российском рынке в пределах 0,1%

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