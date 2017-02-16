Альпари: Вербальных интервенций совсем не достаточно, чтобы развернуть рубль

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 15,75 коп. (+0,28%), до 57,26 руб., курс евро – на 31,50 коп. (-0,52%), до 60,71 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $6,1 млрд (+41,88%), евро/рубль – 803,6 млн евро (+87,02%).

Центральный банк России с 16 февраля понизил официальный курс доллара США на 96,69 коп., до 56,7719 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 60,0249 руб., что ниже предыдущего дня на 127,06 коп.

Торги на Московской бирже в среду открылись снижением по доллару и евро. В начале сессии курс доллара упал до 56,55 руб., курс евро – до 59,72 руб. Валюты даже не защищались, поскольку участники рынка игнорировали внешний фон.

Среди покупателей напряжение стало нарастать после новогодних праздников, когда цена прошла психологический уровень 60 руб. за доллар. Потеря опоры на 58,50 руб. за американскую валюту и 62,90 руб. за европейскую привела к активизации сокращения длинных позиций по иностранным валютам и подорожанию рубля до новых годовых максимумов.

Укрепление остановил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил о возможном обсуждении темы рубля главой государства и руководителем Минэкономики. Курс доллара тут же взлетел к уровню 57,91 руб., курс евро – к 61,13 руб. После вербальной интервенции наблюдался высокий спрос на валюты. Покупатели поверили в достигнутое дно и стали активно покупать их. За два часа объём по доллару составил 2,18 млрд, по евро – 158,4 млн.

По итогам встречи В. Путина и М. Орешкина не было новостей об озабоченности руководства страны сильным рублем. Напротив, Владимир Путин призвал Максима Орешкина вместе с правительством и ЦБ постоянно работать над снижением инфляции. А снижение инфляции – это укрепление рубля. По итогам дня курсы валют растеряли 50% прибыли. Курс доллар/рубль закрылся на уровне 57,26, курс евро/рубль – на уровне 60,71.

Сегодня, 16 февраля, за нефть дают $55,77 (+0,14% к предыдущему закрытию). Минэнерго США в среду сообщило, что запасы нефти в стране за неделю увеличились на 9,5 млн баррелей. Цена снизилась незначительно и остаётся выше $55 за баррель. Если не снижается, значит, при удобном случае вырастет.

Активность зарубежных инвесторов на аукционах ОФЗ очень высокая. В среду Минфин РФ на аукционе разместил облигации федерального займа двух серий на 40 млрд руб. при совокупном спросе 93,396 млрд руб., говорится на сайте ведомства. Если к успешным аукционам добавить налоговый период, стоимость бочки нефти 3190 руб. и снижение доходности американских облигаций, то рублю в данный момент ничего не угрожает. Зарубежные инвесторы «сидят» в российских активах и выходить не собираются.

Уровень 57,07 руб. является важным с точки зрения технического анализа (61,8% от роста с 56,55 до 57,91). Снижение курса ниже этой отметки заставит вчерашних покупателей закрыть свои длинные позиции, иначе они опять получат убыток при снижении курса ниже 56,55 руб.

Одних вербальных интервенций совсем не достаточно, чтобы развернуть «бычий» тренд по рублю. Сегодня курс доллара к закрытию дня вернётся к уровню 56,80 руб., курс евро – к 60,25 руб. Выход из диапазона 56,55 до 57,91 сегодня не ожидается.

Владислав Антонов, аналитик

Другая аналитика