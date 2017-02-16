ИК Финам: Ожидаем умеренного роста российских индексов на открытии торгов

В четверг перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно-позитивный внешний фон. Так, рынок энергоносителей продолжает двигаться в рамках консолидации, а нефть марки Brent закрепилась ниже отметки 56 долларов. Торги в США вчера закрылись ростом основных индексов в районе 0,5%, что и станет основной поддержкой для наших «быков». Сегодня утром фьючерсы на американские индексы демонстрируют некоторую коррекцию, теряя в пределах 0,1%. Азиатские площадки движутся разнонаправлено. Так, японский Nikkei225 снижается на 0,5%, а китайский Shanghai Composite растет на 0,4%. В результате, после вчерашнего снижения, мы ожидаем преобладание покупок и роста российских индексов в первые минуты торгов в пределах 0,2%. В дальнейшем внимание игроков переключится на открытие европейских рынков. При этом динамику последних часов на нашем рынке может определить блок важной макроэкономической статистики из США. В 16.03 мск. будут опубликованы данные по рынку жилья и заявкам на пособие по безработице, а также индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Они могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов, что приведет к направленному движению основных активов.

Что же касается ситуации на валютном рынке, то после вчерашнего высоко волатильного дня, сегодня мы ожидаем более спокойную обстановку. При этом основные валюты, скорее всего, будут консолидироваться у уровней вчерашнего закрытия. Нефть не дает поводов к дальнейшему ослаблению рубля, а опасения возможных действий со стороны правительства будут сдерживать его укрепление. Для рубля сохраняется поддержка как со стороны спроса на российские активы, так и со стороны приближающегося налогового периода, в преддверии которого экспортеры продают валютную выручку для создания рублевых резервов, которые в дальнейшем пойдут на выплату налогов.

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