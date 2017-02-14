Открытие Брокер: Нефть не радует российский рынок

К 15:18 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,95% до 2140,89 пт., а РТС прибавил 0,17% до 1175,22 пт. К середине дня индекс ММВБ торговался в минусе на средних объёмах. Валютная переоценка остаётся главным фактором давления на рублёвые активы. Худшую динамику показывали бумаги: «Мечел» (-4,04%), «АЛРОСА» (-3,05%), «Мостотрест» (-2,91%), «Аптеки 36,6» (-2,67%), «ФосАгро» (-2,17%), «ЭНЕЛ Россия» (-2,08%), «Роснефть» (-2,06%). В целом, все «голубые фишки» торговались в минусе. Лидерами дня оказались: «Кузбасская топливная компания» (+2,08%), «РусАл» РДР (+1,94%), где сохраняются надежды на расширение производства с учётом возможного снижения выпуска алюминия на 17% в КНР на фоне реализации экологической программы, а также продажа 5% пакета «ОНЭКСИМ» в Гонконге повысит объём акций в свободном обращении), «ТГК-1» (+0,59%), «Мосэнерго» (+0,23%). Бумагам «Роснефти» не помогают и новости об открытии двух новых месторождений совместно с китайской Sinopec.

Рубль продолжил укрепляться против конкурентов и к середине дня взял отметку в 57,5 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3220 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,39%, недельная — до 10,41%, а месячная — до 10,48%. Однако незначительное снижение не означает низкий спрос на рубли. Казначейство РФ предложило банкам 200 млрд рублей под размещение на депозиты сроком на 91 день со ставкой отсечения 9,7%. По итогам аукциона вся сумма была востребована. И естественно, вторая половина месяца всегда проходит на фоне повышенного спроса со стороны экспортёров. Учитывая достаточно высокие цены на нефть и другие сырьевые товары, можно ждать значительных продажи валюты, которые поддержат рубль, хотя он и смотрится сильно перекупленным. Однако ситуация на рынке не меняется, так как ставка ЦБ остаётся главным фактором интереса к отечественной валюте. К 15:18 (мск) пара USD/RUB снижалась на 1,05% до 57,37, EUR/RUB — 0,73% до 61,002.

Европейские индексы торговались без существенных изменений. Лидерами дня стали автомобилестроители на фоне слабого евро: BMW (+0,17%), Renault (+3,05%), Volkswagen AG (+0,55%). Однако самый мощный рост показали

бумаги Peugeot SA на информации в СМИ о возможной покупке американской General Motors. Credit Suisse (+3,1%) предоставил слабый отчёт, но руководство заявило о достижении соглашения с американскими властями о выплате штрафов по делу о структурированных продуктах с ипотечным покрытием. Статистика в еврозоне оставила сложные впечатления. Инфляция в Германии разогналась до 1,9% в январе, что является максимумом с июля 2013 года. Промышленное производство в еврозоне сократилось в декабре на 1,6% при ожиданиях 1,5%, но в годовом выражении рост составил 2,0% при ожиданиях 1,7%. Рост ВВП еврозоны в IV квартале составил 0,4% при ожиданиях 0,5%, а в годовом выражении — на 1,7% при ожиданиях 1,8%. Индекс экономических настроений Германии ZEW упал в феврале до 10,4% с 16,6. К 15:15 (мск) FTSE 100 стоил 7283,2 (+0,06%), CAC 40 — 4895,61 (+0,15%), DAX — 11780,55 (+0,05%).

В докладе OPEC говорится, что потребление нефти в КНР увеличится в 2017 году на 2,4% до 11,4 млн бар. в сутки. Лишь в 2016 году в Китае было продано около 28 млн легковых и грузовых автомобилей. Однако на рынке остаются сомнения, что рост активности американских сланцевых компаний значительно сократит позитивный эффект от усилий OPEC+ по балансировке глобального рынка. Предварительный опрос S&P Global Platts говорит о том, что на рынке ожидают роста запасов нефти в США на 3,25 млн бар. за прошлую неделю. По запасам бензина ожидается снижение на 0,5 млн бар. Freeport-McMoRan объявила о приостановке работ на втором крупнейшем медном руднике в мире Grasberg. Данный шаг является вынужденной мерой, так как Индонезия запретила вывоз медного концентрата с целью стимулирования внутренней переработки. Однако руководство компании заявляет о том, что возможности переработки внутри страны ограничены. Поэтому производство на Grasberg будет сокращено до 40% от возможного. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $56,14 (+0,99%), WTI — $53,37 (+0,83%), золото торговалось на уровне $1230,5 (+0,38%), медь — $6166,35 (+0,50%), никель — $10835 (+0,98%), палладий — $779,35 (+0,57%).

Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,25% до 100,78. AUD укреплялся почти на 0,7% против доллара США, а CAD — на 0,3%. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,0629 (+0,28%), GBP/USD — $1,2469 (-0,43%), USD/JPY — 113,378 (-0,29%).

Вечером в 16:30 (мск) будут обнародованы цены производителей США, в 18:00 (мск) — выступление председателя ФРС Джанет Йеллен перед банковским комитетом Сената. Кроме того, во вторник ожидаются выступления президентов ФРБ Ричмонда, ФРБ Далласа и Атланты. Нефть не радует российский рынок, так как одновременно она способствует укреплению рубля. Кроме того, если индекс ММВБ закроет торговый день ниже отметки 2140, то это усилит техническое давление. К тому же, на рынке отсутствуют какие-либо большие идеи, хотя такой идеей могли стать экологические планы Китая. Выбывающие мощности потребуют замены, а ближайшим поставщиком готова стать Россия. Тем не менее, вечером состоится первое общение председателя ФРС Джанет Йеллен с сенаторами, что может стать источником повышенной волатильности на рынках. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах 0,1%.

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