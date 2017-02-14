УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

С 3 по 10 февраля индекс ММВБ опустился на 2,9% до 2162 пунктов. На наш взгляд, сейчас на российском фондовом рынке происходит консолидация, причиной которой прежде всего стал укрепляющийся рубль.

При этом статистика показывает, что международные инвесторы продолжают наращивать присутствие на российском фондовом рынке, хотя темпы привлечения средств замедлились. По данным EPFR, за неделю со 2 по 8 февраля в российские фонды было вложено $127 млн. – это более чем вдвое меньше объема инвестиций, привлеченных неделей ранее ($282 млн). Впрочем, приток в российские фонды сохраняется уже тринадцатую неделю подряд, а всего за три месяца международные инвесторы вложили в российские фонды более $2,3 млрд. Основная причина интереса к российскому рынку – высокие по меркам последних двух лет цены на нефть.

На прошлой неделе стоимость нефти марки Brent колебалась в диапазоне $54-57 за баррель на фоне соблюдения договоренностей ОПЕК, хотя американский сланец продолжает наращивать активность (за неделю плюс 8 новых буровых).

Золото прибавило в цене 1,1%, поднявшись до уровня $1228,3 за тройскую унцию на фоне растущей неопределенности политического характера в связи с действиями нового президента США Дональда Трампа.

Тем временем, рубль продолжает укрепляться, прибавив за неделю еще 0,8% и достигнув отметки в 58,8 руб./$. На текущей неделе курс российской валюты уже растет на 2% (по состоянию на 15:30 – 57,4 руб./$). Сейчас сильное давление на курс оказывает предстоящий налоговый период и продажа экспортерами валютной выручки. И это несмотря на то, что Центробанк начал скупать валюту в интересах Минфина после полуторалетнего перерыва. Первые покупки никак не отразились на курсе даже с учетом колебаний нефтяных цен, но в долгосрочном периоде, на наш взгляд, эти действия способны повлиять на рынок и несколько ослабить давление на рубль.

Волатильность на рынках остается на высоком уровне. Учитывая, что потенциальная доходность рынка акций сейчас сопоставима с доходностью рынка облигаций при значительно более высоком риске, мы рекомендуем инвесторам основную часть портфеля по-прежнему сосредоточить в консервативных инструментах. По нашим оценкам, ПИФы облигаций способны на горизонте в 12 месяцев принести до 9%.

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