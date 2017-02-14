Альпари: Обзор рынков валют развивающихся стран: лира, рубль и песо в лидерах роста

За период с 9 по 13 февраля рынки снова резко поменяли настроение и вернулись в привычную «зеленую» зону на фоне растущей нефти и некоторого ослабления доллара США. Поддержку многим валютам оказала выходящая макроэкономическая статистика.

Лидерами роста за указанный период стали турецкая лира (+1,94%), российский рубль (+1,84%) и мексиканское песо (+1%). В Мексике была повышена процентная ставка на 0,5 процентных пункта, до 6,25%, что поддержало курс песо к доллару.

Подорожали к доллару казахстанский тенге (+0,89%), южноафриканский рэнд (+0,57%), индийская рупия (+0,5%). Менее чем на полпроцента выросли к доллару венгерский форинт и бразильский реал.

В лидерах понижения, хотя и относительных, оказались только две валюты: польский злотый (-0,86%) и китайский юань, подешевевший к доллару менее чем на полпроцента.

Важные события

В России обнародованы данные о продолжающемся росте золотовалютных резервов страны. За неделю они выросли на 0,4%, до $394 млрд. Поддержку рублю оказывают и заявления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая успокоила рынок сообщением о том, что скупка долларов на открытом рынке производится ЦБ исключительно в целях наполнения Резервного фонда, и такие операции, по мнению главы ЦБ, не должны существенно повлиять на курс рубля. Рынок согласился с мнением финансового регулятора – курс рубля существенно повысился к доллару.

В Турции 16 февраля стартует всенародный референдум о внесении поправок в конституцию страны, суть которых заключается в превращении Турции из парламентской республики в парламентско-президентскую, а фактически в президентскую. Референдум продлится до 15 апреля. Валютный рынок встретил эту новость оптимистично, поскольку поправки к конституции, которые ранее настораживали рынок, будет принимать не парламент, а сам народ, что должно будет способствовать политической стабильности в стране.

В Казахстане уже проходит всенародное обсуждение поправок в конституцию, касающихся важных для страны социальных и институциональных реформ. От граждан страны, по сообщению казахстанских СМИ, в администрацию президента уже поступило более 500 предложений по конституционной реформе. Рынок ожидает, что реформы выведут экономику страны на качественно новый уровень, информация была воспринята рынком достаточно позитивно.

Прогноз

По значениям пары доллар/рубль мы меняем границы диапазона до 57-59, а по значениям пары евро/рубль пересматриваем прогноз до 61-62. По курсу тенге к доллару немного увеличиваем диапазон до 320-325 тенге за доллар, а по курсу тенге к евро – до 342-346 тенге за евро.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента

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