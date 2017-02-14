УК КапиталЪ : Еженедельная аналитика

Рынок акций

Мировые финансовые рынки продолжают демонстрировать "бычьи" настроения. На прошедшей неделе индекс MSCI World обновил исторические максимумы. Заявление президента США о намерении в течение 2-3 недель представить план налоговой реформы не только вытолкнуло американские фондовые индексы на новые максимумы, но и зарядило оптимизмом глобальные рынки. Никаких других деталей озвучено не было, но рынки довольно бурно отреагировали на эти новости. Индекс доллара и доходности американских казначейских облигаций пошли вверх.

Российский рынок завершил прошлую неделю снижением. Эти потери объясняются как укреплением рубля, который снижает привлекательность рублевых активов, так и отсутствием каких-то больших идей. Надежды на новую администрацию США пока не оправдываются, а внутренних позитивных экономических событий также не наблюдается. Нефть остается в узком диапазоне, что также не способствует росту российских индексов. Лишь у рубля остаются факторы поддержки в виде снижающейся инфляции и высокой ставки ЦБ РФ. Даже покупки валюты в пользу Минфина особого влияния на рубль не оказали, так как их объём остается незначительным для валютного рынка.

Котировки нефти смогли подрасти в конце недели до 57 долл. за баррель на информации от МЭА, что обязательства по сокращению добычи в OPEC+ соблюдаются на 90%. Между тем, число активных нефтяных буровых в США на прошлой неделе продолжило расти. Рост продолжается уже четыре недели подряд, а общее число работающих буровых достигло максимума с октября 2015 года.

В США и Европе продолжается сезон отчётности. Предварительные результаты сезона отчетности демонстрируют ускорение роста корпоративных прибылей в США и Европе. На прошлой неделе предоставили свои отчёты многие компании из потребительского сектора. Значительнее всего на динамику ОПИФ акций «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» повлияла отчётность компаний SKECHERS и COLUMBIA SPORTSWEAR. Один из ведущих производителей спортивной обуви в США компания Skechers отчиталась лучше ожиданий. Продажи компании выросли на 13.2 % за год до 3.56 млрд. долл., а в 4-м квартале на 6% до 764.3 млн. долл. При этом в 4-м квартале международные продажи выросли на 17.1%. Акции компании отреагировали ростом на 19% после опубликованной отчётности. Доля акций компании в Фонде составляет 4%. Отчётность производителя одежды для активного отдыха Columbia Sportswear также превзошла рыночные ожидания. Компания опубликовала рост продаж на 3% до 717.4 млн. долл. и рост чистой прибыли на 34%, которые составили 85 млн. долл. В 2016 году читая прибыль компании выросла на 10%, достигнув рекордные 192 млн. долл., а продажи на 2% до 2.4 млрд. долл. Акции компании выросли на 12% после опубликованной отчетности. Доля акций в Фонде составляет 4.5%.

На прошлой неделе мы сократили долю акций Газпрома и увеличили долю акций ММК и Аэрофлота в ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный». В ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор» мы закрыли позицию в акциях Pola Orbis и приобрели акции KAO Corp. В ОПИФ акций «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» мы сократили акции Yonex c 5.5% до 3%.

Рынок долга

Решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 10.00% дало дополнительный импульс для продолжения тренда на укрепление рубля. Торговая активность на рынке ОФЗ была достаточно высокой, но не привела к существенному снижению доходностей госбумаг. Длинные ОФЗ продолжают торговаться с доходностью в диапазоне 8.00-8.20%, а среднесрочные на уровне 8.00%. Минфин анонсировал новый выпуск длинных ОФЗ с погашением в марте 2033 года, что говорит о наличии спроса на длинные ОФЗ.

Лидерами ценового роста стали длинные бумаги первого эшелона и корпоративные выпуски второго эшелона, которые заметно сократили спред относительно ОФЗ. В условиях высокой ключевой ставки ЦБ инвесторы покупают бумаги с высоким уровнем доходности. Мы ожидаем сохранения высокой активности корпоративных заемщиков на первичном рынке.

В течение недели

15 февраля состоится выступление главы ФРС США Джанет Йеллен перед Конгрессом. 16 февраля пройдет заседание министров иностранных дел «большой двадцатки». В США опубликуют январские данные по индексу цен производителей (PPI), базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) и объёму розничных продаж. По итогам 4 квартала 2016 опубликуют данные по ВВП Еврозоны и Германии. Данные по инфляции в январе выйдут в Китае. Из компаний, входящих в наши фонды, финансовые результаты представят Pola Orbis, Cisco Systems, Equinix, Applied Materials, The J.M. Smucker, Campbell Soup.

Другая аналитика