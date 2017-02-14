Альпари: Выступление Йеллен может поддержать рисковые активы

Главное событие сегодняшнего дня для мировых рынков – выступление Джанет Йеллен с полугодовым отчетом в Сенате. Завтра аналогичное выступление состоится перед Палатой представителей Конгресса. Последнее заседание ФРС США не дало рынкам чётких ориентиров, когда ждать изменений в денежно-кредитной политике. Протоколы будут опубликованы 22 февраля, а следующее заседание пройдёт 14-15 марта.

На текущий момент инвесторы ожидают трёх повышений ставки в 2017 году. При этом ближайшее повышение вероятно на июньском заседании. Участники рынка будут прислушиваться к формулировкам Йеллен относительно будущих изменений денежно-кредитной политики и оценки состояния американской экономики.

Сейчас для Федрезерва непростая ситуация из-за неопределённости дальнейшей экономической политики США при Дональде Трампе. Впрочем, пространство для манёвра у ФРС есть. К примеру, вместо повышения ставки регулятор может прибегнуть к продаже US Treasures со своего баланса, либо приостановить программу реинвестирования купонов, получаемых от Treasures.

На прошлой неделе мы услышали довольно осторожные выступления представителей Федрезерва Чарльза Эванса и Джеймса Булларда. Первый отметил, что в этом году не стоит ждать трёх повышений ставки, а второй заявил, что будет голосовать за одно повышение ставки в этом году. Мы не исключаем, что выступление Йеллен будет «голубиным». В этом случае поддержку получат рисковые активы как фондовые, так и товарные, а доллар и золото окажутся под некоторым давлением. Мы не исключаем, что на этом фоне EUR/USD поднимется к 1,063-1,065.

Роман Ткачук, старший аналитик

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