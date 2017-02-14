ГК Forex Club: НЕФТЬ: когда Brent достигнет 60 долларов?

Цены на нефть основных эталонных сортов чувствуют себя не очень уверенно во вторник утром 14 февраля по мере того как участники рынка ждут данных по коммерческим запасам из США. Тем не менее, есть все основания полагать, что цена может достичь 60 долларов в обозримом будущем.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в апреле на бирже ICE в Лондоне в 10.30 по московскому времени подрастали на 0,1% до 55,58 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке дорожал на 0,1% до 53,37 доллара за баррель. Днем ранее оба сорта утратили около 2%.

Агентство энергетической информации США в среду 15 февраля опубликует еженедельный отчет по коммерческим запасам сырой нефти в подземных хранилищах. Согласно опросу информационного агентства Bloomberg участники рынка ждут их увеличения на 3,4 миллиона баррелей. Неделей ранее прирост составил около 14 миллионов баррелей. Второй по величине за всю историю наблюдений. Запасы теперь составляют 508,6 миллиона, также максимальный уровень за всю историю наблюдений.

Динамика запасов в США в последнее время была достаточно негативной для цен. Соответственно, в ожидании отчета в среду участники рынка немного нервируются и продают контракты на относительно высоких ценовых уровнях. Так было в понедельник. Как только цены приблизились к годовым максимумам, сразу активировались продавцы.

Тем не менее, новостной фон может существенно улучшиться. После 17 февраля ОПЕК опубликует официальные данные по добыче всех членов картеля. Ожидается, что картель выполнил вои обязательства по сокращению добычи на 90%.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что рынок перейдет к дефициту предложения во второй половине 2017 года. Это совпадает с нашими ожиданиями. Сейчас ходит много разговоров о том, что рост цен приведет к росту добычи со стороны сланцевых компаний. Там, действительно, наблюдается некоторое оживление в объемах бурения. Однако, число буровых все еще почти на 70% ниже пика 2014 года. Не стоит ожидать, что сланцевые компании смогут перекрыть почти 2 миллиона баррелей, которые уберут с рынка ОПЕК и не-ОПЕК.

Да в США растут запасы. Однако, и импорт сырой нефти там сейчас тоже на максимальных уровнях. Складывается впечатление, что нефтеперерабатывающие компании закупаются впрок в ожидании более высокой цены в будущем.

Полагаю, что если цены и не двинутся к 60 долларов после публикации отчета ОПЕК, то сделают это, как только рынок физически начнет ощущать дефицит, во второй половине 2017 года.

Валерий Полховский, аналитик

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