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mfd.ruАналитикаКомментарии14 февраля 2017 г.ГК Forex Club: Рубль повторяет 2015 и 2016
сегодня
10:46

ГК Forex Club: Рубль повторяет 2015 и 2016

Рубль обновил очередной рекорд во вторник сразу на открытии. Теперь по паре USD/RUB достигнута отметка 57,68. Сильная поддержка 57,80 пройдена, и осталось лишь дождаться подтверждения пробоя.

Самое интересное, что пара продолжает падать даже на фоне невнятной динамики нефти. Вчера под конец дня Brent серьезно просела, однако рубль даже не попытался остановить падения. Да, сегодня с самого утра немного ослаб доллар США, что создало условия для дальнейшего падения пары. Но, в целом, свою роль может играть и сезонный фактор.

Обратите внимание на динамику USD/RUB в период с начала февраля по начало мая и в 2015, и в 2016 годах. В течение 3 месяцев указанных лет рубль прибавлял в цене около 20-30%. И сейчас ситуация выглядит идентичной. Да, в тот период мы наблюдали резкое укрепление спроса на нефть с соответствующим удорожанием Brent.

Однако в текущих условиях роль катализатора роста рубля вполне может выполнить и слабеющий доллар. Дональд Трамп явно дал понять, что дальнейшее укрепление доллара неприемлемо. И возможно, текущие уровни по американской валюте близки к пиковым. Таким образом, вплоть до начала мая USD/RUB может свободно скатиться в район 48,00. Правда, только при наличии благоприятных условий: растущей нефти или падающего доллара.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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