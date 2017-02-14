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mfd.ruАналитикаКомментарии14 февраля 2017 г.Альпари: Валютная пара EUR/USD: высоки риски п...
сегодня
10:43

Альпари: Валютная пара EUR/USD: высоки риски пробоя трендовой линии

В понедельник торги по евро завершились в минусе. Курс евро/доллар на американской сессии снизился до 1,0592. Евро подешевел на фоне роста доходности американских облигаций. Доходность 10-летних облигаций выросла до 2,4519%.

Евро также стал чувствительным к новостям из Греции, которая не может достичь соглашения с международными кредиторами. Греции нужно получить одобрение на получение очередного транша финансовой помощи в размере 86 млрд евро.

В понедельник экономический календарь был пустой. Сегодня трейдеры будут ждать выступления в конгрессе США главы ФРС Джанет Йеллен, а также релиза инфляционных показателей США за январь.

На торгах в Азии курс евро вырос до 1,0612. Росту способствовало снижение доходности американских облигаций. Если доходность на торгах в Европе снизится, то перед выступлением Йеллен евро подорожает к доллару США. С технической точки зрения по паре назрела серьезная коррекция, поэтому по коротким позициям стоит снизить торговые объемы. Цель на вторник – 1,0640.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0588 (текущий в Азии), максимум – 1,0640, закрытие – 1,0626.

В 11:15 мск в Швейцарии выйдет индекс цен производителей за январь, индекс потребительских цен за январь.

В 12:30 мск Великобритания выпустит индекс потребительских цен за январь, индекс цен производителей (закупочных) за январь, индекс розничных цен за январь, базовый индекс потребительских цен за январь, индекс цен на жилье за декабрь, индекс цен производителей (отпускных) за январь.

В 13:00 мск в еврозоне выйдут данные по предварительному приросту ВВП за четвертый квартал 2016 года, в Германии – индекс экономических настроений ZEW за февраль, промышленное производство за декабрь, индекс экономических настроений ZEW за февраль.

В 14:00 мск в США выйдет индекс малого бизнеса NFIB за январь.

В 16:30 мск в США выйдет индекс цен производителей январь, базовый индекс цен производителей январь.

В 18:00 мск в США выступит глава ФРС США Джанет Йеллен, выйдет отчет по монетарной политике ФРС.

В 21:00 мск в США выступит член FOMC Роберт Стивен Каплан.

Владислав Антонов, аналитик

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