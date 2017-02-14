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mfd.ruАналитикаКомментарии14 февраля 2017 г.Банк "Глобэкс": Рубль отступит от максимумов года
сегодня
10:24

Банк "Глобэкс": Рубль отступит от максимумов года

По нашим прогнозам, рынок откроется нейтрально по индексу ММВБ на фоне снижения азиатских фондовых индексов. Рубль имеет шансы ослабнуть на ожиданиях роста запасов сырой нефти в США. Так спекулянты могут заранее отыграть прогнозные данные от API через спекулятивные продажи и в среду зафиксировать прибыль по факту на данных от Минэнерго. Также инвесторы ожидают выступления главы ФРС США в конгрессе, которое будет посвящено экономике и ожиданиям регулятора по процентной ставке. Рыночное сообщество будет искать в словах Джанет Йеллен четкий сигнал по увеличению верхнего уровня процентной ставки в текущем году. На этом фоне американские векселя, ноты и гособлигации могут подрасти в доходности, если трейдеры не услышат четкого сигнала от главы американского ЦБ.

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