ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Нокдаун имени Дональда Трампа

Потрясающие успехи биржевых быков в США. Вчера особенно сильный рост продемонстрировали акции компаний финансового и промышленного секторов. На фондовом рынке США снова стал положительно сказываться фактор Трампа. Инвесторам вернулся оптимизм касательно будущего развития экономики США. Особенно впечатляют эти успехи, если учитывать, что согласно статистике с 1928 года, февраль наиболее слабый месяц с точки зрения динамики индексов. Средний исторический показатель снижения февраля -0,5%.

«Медведи» расслабились и получили мощнейший удар в корпус. Нокдаун имени Дональда Трампа. В конце прошлой недели Трамп объявил, что в течение ближайших недель будет обнародован законопроект налоговой реформы. На фоне этой новости три главных индекса фондового рынка США закрылись на рекордных максимумах. Усилила удар двухдневная встреча лидеров США и Японии на прошедших выходных. Переговоры прошли спокойно. Трамп воздержался от жестких заявлений на тему торговли, валюты и безопасности.

Инвесторы решили дать Трампу шанс. Снижение корпоративных налогов, ослабления регулирования и увеличения расходов на инфраструктуру благоприятнейшие факторы для фондового рынка США. С 8 ноября (избрание Трампа) индекс S&P 500 ни разу не опускался сильнее 1%. Ситуация находится под полным контролем «быков».

Есть хорошие новости и по Европе... Еврокомиссия пополнила ряды экспертов, которые полагают, что влияние Брексита в этом году будет не таким сильным, как ожидалось ранее. Прогноз Еврокомиссии по экономическому росту Великобритании в 2017 году пересмотрен в сторону повышения до 1,5% (с 1% в ноябре). Прогноз на 2018 год оставлен без изменений (1,2%). Индекс Futsee-100 вырос вчера на 0,28%.

Вчера индекс РТС вырос на 0,77%. Но вот цены на нефть не растут. Я не уверен, что они выйдут наверх из текущей консолидации. Высокий уровень выполнения соглашения ОПЕК был ожидаем, а сланцевые производители из США не спят. В долгосрочном плане недофинансирование геологоразведки приведет к росту нефтяных цен, но что будет с ценами в краткосрочном плане?

В понедельник ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году и сообщила о рекордном уровне выполнения условий соглашения о сокращении добычи. На ближайший год ОПЕК ожидает, что рост спроса на автодорожный транспорт и расширение нефтехимического сектора в США и Китае послужат драйвером роста спроса на нефть. Прогноз ОПЕК по мировому экономическому росту составляет 3,2% в 2017 году, что служит основным фактором роста цен на нефть. Наиболее сильный рост ожидается в странах ОЭСР Европы, после внушительных результатов в 2016 году. Важным фактором влияния в этом отношении является бюджетная политика правительства США. На прошлой неделе МЭА дало прогноз по росту спроса на нефть в 2017 году на 1,4 млн баррелей в день (против 1,6 млн баррелей в день в 2016 году).

В краткосрочном разрезе цены на нефть могут провалиться вниз и вновь начать расти в конце мая с началом автомобильного сезона в США. В марте ожидается самый сильный рост добычи сланцевой нефти в США за пять месяцев, сообщило в понедельник министерство энергетики США. Аналитики ABN Amro скептически настроены в отношении эффективности сокращения добычи ОПЕК и понизили прогноз по нефти Brent на первое полугодие до 50-55 долларов за баррель. Так что коррекция на нашем рынке может затянуться.

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