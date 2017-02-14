ИК ЛМС: Российский рынок откроется снижением на 0,2%

Американский рынок вчера закрылся в плюсе, сохраняется оптимизм в ожидании выхода данных о темпах роста американской экономики и финансовых отчетов компаний. S&P 500 поднялся на 0,52%, Dow Jones – на 0,7%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – на 0,52%. Сегодня американские индексы слабо снижаются. S&P 500 снизился на 0,09%, Dow Jones – на 0,10%, Nasdaq – также на 0,10%.

Нефтяные котировки в понедельник снизились, отчет ОПЕК о снижении добычи не вызвал оптимизма. Brent упал на 1,96% до $55,59, а WTI –на 1,73% до 52,93. Однако сегодня цены на нефть слабо растут. Brent подорожала на 0,04% до $55.61 за баррель, а WTI – на 0,06% до $52.96 за баррель. Азиатские рынки снижаются после публикации статданных в Китае и корпоративной отчетности. Nikkei225 снизился на 0,5%, KOSPI потерял 0,2%, австралийский индекс ASX All Ordinaries – 0,1%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей, индекс цен производителей в январе, а также состоится выступление главы ФРС США Дж.Йеллен и президентов ФРБ Далласа и Атланты. В Германии обнародуют предварительные данные об изменении ВВП в четвертом квартале, а также окончательные данные об изменении потребительских цен в ноябре. В Китае опубликуют динамику потребительских цен и цен производителей в январе. В России сегодня состоится заседание совета директоров в таких компаниях как Т Плюс, ОГК-2, ЮТейр и Сбербанк и Global Ports. МОЭСК опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2016 год.

Мы ждем негативного открытия торгов на российском рынке на уровне 0,2%

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