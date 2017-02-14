ИК Финам: Утром прогнозируется рост по ММВБ и боковик по паре доллар/рубль

Незадолго до начала торгов на Мосбирже, внешний фон для отечественного рынка является умеренно негативным. Ключевые азиатские индексы торгуются в минусе: японский Nikkei 225 теряет 0,67%, а Китайский индекс CSI300 снижается на 0,19%. Индекс потребительских цен в Китае в январе вырос на 2,5% г/г, ожидалось +2,4%. Промышленное производство в Японии окончательное в декабре поднялось на 0,7% г/г, против роста на 0,5% за предыдущий период. Фьючерс на американский индекс S&P 500 к текущему моменту демонстрирует околонулевую динамику после достижения максимумов на обещаниях Трампом масштабной налоговой реформы.

Котировки основных сортов нефти прибавляют 0,2%. Баррель марки Brent стоит $55,66, а Light - $52,99. В очередном ежемесячном отчете ОПЕК говорится о том, что картель почти полностью выполнил декабрьские договорённости о сокращении нефтедобычи. Ранее страны ОПЕК взяли на себя обязательства сократить добычу на 1,2 млн барр, а страны, примкнувшие к картелю, в т.ч. Россия – на 0,6 млн барр. Тем не менее, несмотря на выполнение обещаний ОПЕК+, давление на рынок оказывает очень быстрый рост добычи в других странах и, особенно, в США. В пятницу Baker Hughes отчиталась о росте числа буровых в США до максимумов с октября 2015 года.

На мой взгляд, несмотря на негативную внешнюю конъюнктуру, сегодня в первой половине дня индекс ММВБ продемонстрирует положительную динамику в пределах 0,5%. Поддержку окажут ожидания старта сезона отчетностей, который должен порадовать хорошими результатами за 4 квартал по большинству ликвидных бумаг на фоне улучшения макроданных по России. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил около 0,4%. На валютном рынке ожидается боковик по паре доллар/рубль. Низкие цены на нефть нивелирует снижение индекса доллара.

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