ИФК «Солид»: Глобальные рынки ждут выступления главы ФРС

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе в 55.4-56.2$ за баррель в ожидании публикации данных по запасам нефти в США, которые согласно поступившим прогнозам могут вырасти. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2160 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит колебания вблизи текущих уровней при пониженной активности инвесторов, ожидающих выступление главы ФРС Джанет Йеллен с полугодовым отчетом в Конгрессе США.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник продолжили подъем. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.28% при оборотах торгов примерно на 15% ниже среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение этого индикатора оказало повышение котировок акций горнодобывающих предприятий Rio Tinto (+3.0%), Glencore (+2.6%), Anglo American (+4.2%), BHP Billiton (+0.7%) и банка Barclays (+1.1%). Сдержало рост индекса FTSE 100 снижение акций фармацевтических компаний GlaxoSmithKline (-0.7%), Shire (-0.8%), и телекома Vodafone Group (-0.8%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в понедельник прибавил 1.24% при оборотах торгов на 20% выше среднемесячных. Повышением из числа бумаг, входящих в его состав, вновь выделились акции сталепроизводителя ArcelorMittal (+4.8%) и автомобильных концернов Renault (+4.4%) и Peugeot (+3.1%). Немецкий индикатор DAX (+0.92%) вырос благодаря повышению котировок акций Volkswagen (+2.2%), Daimler (+1.2%), Siemens (+1.3%), SAP (+1.3%) и BASF (+1.4%), внесших существенный вклад в его подъем. Оптимизма европейским инвесторам прибавили прогнозы Еврокомиссии относительно ускорения темпов роста экономики еврозоны.

Фондовый рынок США в понедельник вырос. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.7%, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказали акции производителя тяжелой техники Caterpillar (+2.3%) и банка Goldman Sachs (+1.5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 0.52% на фоне повышения котировок акций Regeneron Pharmaceuticals (+4.4%), Tesla (+4.2%) и Seagate (+2.9%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.52%) продемонстрировал положительную динамику при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (+1.1%).

Котировки апрельских фьючерсов на нефть Brent в понедельник потеряли 2% на фоне данных о сокращении хедж-фондами чистых длинных позиций по нефти при росте объемов коротких позиций максимальными темпами за три месяца.

Рынок акций РФ в понедельник не показал единой динамики. Индекс ММВБ потерял 0.03% в основном из-за падения котировок акций Норникеля (-1.8%) и Сбербанка (-0.5%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.77%) вырос благодаря укреплению позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских событий, способных оказать влияние как на котировки отдельных бумаг, так и на рынок в целом, сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию операционных результатов Роснефти и выступление главы Сбербанка Германа Грефа.

Другая аналитика