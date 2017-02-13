Альпари: Доллар перешёл в коррекционную фазу

В понедельник индекс доллара (DXY) корректируется на торгах в Европе после открытия ростом в Азии. Многие эксперты утреннее укрепление американского доллара связывают с проведённой встречей президента США и премьер-министра Японии. Позитивный тон встречи вызвал тягу к риску (продажи японской валюты) и поддержал доллар по всему спектру рынка на открытии.

Индекс доллара стал сразу снижаться после достижения уровня 101,20, поскольку продажи йены в кросс-парах оказали положительное влияние на конкурентов доллара. Курс евро/доллар скорректировался до 1,0658. Курс фунт/доллар поднялся до уровня 1,2539.

Свой вклад в ценовые колебания внесла доходность американских облигаций, которая на открытии торгов в Азии выросла, и затем снизилась к открытию торгов Европе. С приходом Лондона доходность 10-летних госбумаг пробила сопротивление 2,4335. Своим ростом она остановила укрепление евро к доллару США. Курс евро/доллар снизился с 1,0658 до 1,0634. По последним данным доходность на 10-летние американские облигации составляет 2,4363% и находится вблизи сессионного максимума 2,4408%.

Рост доходности бондов оказывает негативное влияние на единую валюту, снижение – положительное. Если будет пройден уровень 2,4475%,то курс евро быстро вернётся к азиатскому минимуму.

Сегодня экономический календарь США пустой. Во вторник в Конгрессе выступает с полугодовым отчетом глава ФРС Джанет Йеллен. Кроме того будет опубликована статистика по производственной инфляции в США и промышленному производству в еврозоне. В данный момент стоит сфокусироваться на долговом рынке.

Владислав Антонов, аналитик

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