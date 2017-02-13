ГК Forex Club: Рублю недолго ниже 58 осталось

В понедельник рубль снова поставил рекорд. Таким крепким он не был с 19 июля 2015 года. Просто на рынке сошлось одновременно четыре довольно сильных фактора поддержки российской валюты. А стабильные цены на нефть только создали благодатную почву для роста рубля.

Первый фактор – это выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Намеки на то, что ставку снижать будут не так уж и быстро, впечатлили рынки. Спекулянты, торгующие на разнице процентных ставок в разных странах, вновь начали скупать рубль.

Второй фактор – это четкая позиция президента США Дональда Трампа. Его недовольство по поводу слишком сильного доллара создает условия для дальнейшего укрепления рубля против американской валюты.

Третий фактор – это приближающийся сезон налоговых выплат. Пик приходится на 25 число каждого месяца, однако экспортеры заранее начинают переводить иностранную валюту в рубли в фискальных целях. А это рождает кратковременный спрос на российскую валюту.

Четвертый фактор – это инертное поведение Министерства финансов. Если анонс операций по покупке валюты вызвал небольшой страх на рынке, то в реальности ограниченные объемы вызвали вздох облегчения среди быков по рублю и только ускорили рост валюты.

Тем не менее, район 57,80/58,00 для USD/RUB остается довольно сильной поддержкой. Если цены на нефть все же ускорят падение, пара может оттолкнуться вверх и вернуться в район 58,30.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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